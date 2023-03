WEC | Sebring, Libere 2: le Toyota scappano via, Ferrari terza

Carica lettore audio

La Toyota firma una perentoria doppietta al termine delle Prove Libere 2 della 1000 Miglia di Sebring, gara d'apertura della stagione 2023 del FIA World Endurance Championship.

Scongiurato il rischio pioggia, si torna in azione sotto qualche raggio di sole in Florida e le GR010 Hybrid piazzano subito le zampate per ribadire e sottolineare quella che pare essere una supremazia senza tanti complimenti nella Classe Hypercar.

Kamui Kobayashi ha abbassato sensibilmente il limite abbattendo il muro dell'1'47" arrivando ad 1"46"954 dopo pochi giri al volante della vettura giapponese #7, seguito a 0"318 dalla gemella #8.

Dopo l'ottimo podio virtuale delle Libere 1, la Ferrari rimane la migliore delle altre Hypercar grazie al tempo ottenuto negli ultimissimi passaggi da Antonio Fuoco con la 499P #50, ma ad 1"167 dalle Toyota, mentre la #51 di Pier Guidi/Calado/Giovinazzi è quinta a 1"6.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Fra le Rosse di AF Corse c'è la Cadillac #2 di Chip Ganassi Racing, protagonista in avvio di sessione di un contatto con la Porsche #88 della Proton Competition alla curva 7. In quel frangente, Richard Westbrook è riuscito a proseguire con la V-Series.R senza particolari noie, mentre Ryan Hardwick ha avuto la peggio con la 911, caricata malconcia sul carro attrezzi dopo l'esposizione della bandiera rossa.

In sesta posizione troviamo la Glickenhaus #708, seppur staccata di un paio di secondi dal primato.

Lavoro differente in casa Porsche, dato che le 963 del Team Penske non vanno oltre il settimo (#5) e decimo (#6) posto con ampio divario dai più rapidi. Fra loro si inseriscono le due Peugeot 9X8, con la #94 ancora davanti alla #93.

Sempre ultima la Vanwall Vandervell 680 #4 della ByKolles Racing, addirittura a 4"5.

#28 Jota Oreca 07 - Gibson: David Heinemeier Hansson, Pietro Fittipaldi, Oliver Rasmussen

Restano serrati i duelli in Classe LMP2, dove stavolta è la Oreca #28 di Jota a fermare le lancette sull'1'50"326 con 0"3 sulle 07-Gibson #22 e #23 di United Autosports.

Quarta c'è l'altra Jota (#48) con mezzo secondo di ritardo, che è più o meno ciò che prendono anche la #10 di Vector Sport e la #41 del Team WRT subito dietro.

Le due Alpine si portano invece a casa il settimo ed ottavo tempo con 1" da recuperare ai leader, scendono invece le due Prema dato che la #9 è nona e la #63 undicesima, divise dalla #34 di Inter Europol Competition. Chiude l'elenco la Oreca #31 del Team WRT.

#57 Kessel Racing Ferrari 488 GTE EVO: Takeshi Kimura, Scott Huffaker, Daniel Serra

Classifica piuttosto corta anche in LMGTE AM: stavolta si issa al comando la Ferrari #57 di Kessel Racing con un buon 1'58"845, per un paio di decimi davanti alla Corvette #33 e alla migliorata Aston Martin #777 di D'Station Racing, terza a +0"3.

Dietro alla Vantage della squadra giapponese l'equipaggio #60 di Iron Lynx è il più rapido delle Porsche, tenendosi alle spalle la Ferrari #54 di AF Corse e la 911 #86 di GR Racing.

Sopra il mezzo secondo di divario dal primato abbiamo invece la Ferrari #21 di AF Corse con il settimo tempo, chiudono in Top10 la Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing, la Aston Martin #98 di NorthWest AMR e la Ferrari #83 di Richard Mille AF Corse, quest'ultima ad 1"1.

Lavoro diverso per le Iron Dames, che stavolta non vanno oltre il 13° posto con la Porsche #85. Davanti alle ragazze troviamo la Aston Martin #25 di Ort by TF e la Porsche #56 di Project 1-AO, ultima dopo l'incidente del via la Porsche #88 di Proton.

Il programma di giovedì prevede i 60' di Prove Libere 3 quando in Italia saranno le ore 16;55, mentre le Qualifiche - suddivise in tre fasi partendo dalle LMGTE AM e proseguendo con LMP2 e Hypercar - scatteranno alle ore 23;30.

FIA WEC - 1000 Miglia di Sebring: Prove Libere 2