WEC | La Hypercar di ByKolles-Vanwall è pronta per la pista La squadra austriaca ha mostrato per la prima volta com'è il suo prototipo LMH in carne ed ossa, ora pronto per cominciare a girare nei test di sviluppo, magari approfittando della deroga FIA per iscriversi ad una gara del Mondiale 2022 da 'trasparente'.