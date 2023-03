WEC | Vanwall alza l'asticella: "A Portimao non basterà finire"

Carica lettore audio

'Chi va piano, va sano e va lontano', recita un ben noto detto, che si può in parte applicare all'esordio della Vanwall nel FIA World Endurance Championship.

Alla 1000 Miglia di Sebring la Vandervell 680 #4 condotta da Jacques Villeneuve, Tom Dillmann ed Esteban Guerrieri ha terminato con l'ottavo posto nella Classe Hypercar, senza avere grosse ambizioni se non quella di terminare le 8 ore di gara evitando problemi.

Sul 'va lontano' c'è ancora da lavorare perché chiaramente la prima corsa dell'anno non può essere giudice unico ed ultimo delle sorti della stagione, ma se non altro la Hypercar costruita dalla ByKolles Racing non ha avuto problemi gravi e a ripetizione come era capitato spesso quando la squadra aveva schierato la LMP1 in passato.

#4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680: Tom Dillmann, Esteban Guerrieri, Jacques Villeneuve Photo by: JEP / Motorsport Images

Le noie manifestatesi durante le prove libere non si sono ripetute in gara, dove le uniche due fermate obbligate ai box sono avvenute per un tamponamento subito da Guerrieri da parte di una Peugeot (che in quel momento non aveva rallentato a dovere entrando nel regime di Full Course Yellow) e poi per un cedimento della sospensione posteriore, che non è da escludere possa essere dovuto al colpo ricevuto in precedenza.

Sta di fatto che la Vanwall è arrivata al termine della corsa raccogliendo dati preziosi su una pista mai vista prima, come sappiamo decisamente ostica per i mezzi, e con pochi test alle spalle. Manca ancora la velocità per giocarsela sul passo con le rivali di categoria, ma i riscontri di questa prima uscita sono giudicati positivi dai piloti.

"Sfortunatamente ho avuto un problema alla sospensione che mi ha fatto finire in testacoda senza che potessi evitarlo; non so se è stata colpa delle sconnessioni, ma la pista è uguale per tutti e non mi va di dire che è stato per via di quello che si è rotto qualcosa", ha ammesso Villeneuve.

"Come prima gara siamo riusciti a mettere insieme i km che volevamo, purtroppo ci mancava un po' di velocità e dobbiamo capire meglio la vettura, per cui ci lavoreremo sopra per le prossime tappe".

#4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680: Tom Dillmann, Esteban Guerrieri, Jacques Villeneuve Photo by: JEP / Motorsport Images

Contento anche Guerrieri: "Siamo riusciti a completare la gara in tutte le sue 8 ore e devo dire che è stato molto positivo per noi perché ce l'abbiamo fatta considerando che siamo una squadra nuova, con una macchina nuova e su un tracciato dove non eravamo mai stati prima".

"Non ci siamo mai fermati e la vettura ha ultimato la gara, l'unico problema che si è verificato è stato ad una sospensione posteriore, abbiamo perso un po' di tempo per sistemarlo ai box, ma fa parte del gioco nell'endurance e se hai un guasto c'è tempo per ripararlo. La squadra ha fatto un ottimo lavoro per rimettere le cose a posto e sono riuscito a tornare in pista per gli ultimi giri".

"Tutto sommato sono contento del passo che abbiamo avuto, anche se eravamo lontani dai migliori, ma era importante concludere la corsa e raccogliere dati e informazioni imparando tanto per crescere e fare meglio nelle prossime gare. Torno a casa da Sebring con ottime sensazioni, siamo una bella squadra e c'è un'ottima sintonia tra tutti noi, il che è importante per migliorare sempre più. Ora ricarichiamo le batterie per Portimao".

#4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680: Tom Dillmann, Esteban Guerrieri, Jacques Villeneuve Photo by: JEP / Motorsport Images

Dillmann, che è quello dei tre ad avere girato di più nei pochi test effettuati, ha chiosato: "La gara è stata impegnativa, ma siamo riusciti a concluderla con un incoraggiante ottavo posto prendendo 6 punti in campionato. C'è ancora tanto lavoro da fare, ma siamo molto motivati per migliorare e avvicinarci alle squadre di vertice della categoria, quindi pensiamo già alla prossima!"

A questo punto l'asticella si dovrà alzare e dal team lo sanno bene: "Abbiamo fatto quel che dovevamo, ossia finire la gara. Abbiamo totalizzato 6 punti Mondiali, ora dovremo analizzare tutto, le prestazioni di team, auto e piloti. Per la prossima, arrivare al traguardo non basterà!"