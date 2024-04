WEC | Vanwall lavora sugli aggiornamenti per rientrare nel 2025

Vanwall ha in programma modifiche alla Vandervell 680 e vuole tornare nel FIA World Endurance Championship per la stagione 2025.

Dopo l'esclusione dall'annata 2024, la squadra del marchio inglese punta ad esserci nella prossima con una Hypercar completamente rinnovata, come ha confermato Colin Kolles a Motorsport.com.

La Vandervell 680 sarà sottoposta a un importante aggiornamento. L'elemento centrale è l'installazione del motore Pipo, che negli ultimi anni è stato utilizzato dalla Glickenhaus; il V8 turbo da 3,5 litri è destinato a risolvere i problemi di prestazioni con cui il team ha dovuto fare i conti la scorsa stagione con il Gibson da 4,5 litri ad aspirazione naturale, dato che il V8 non era in grado di raggiungere in modo affidabile la curva di potenza richiesta.

#4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680: Esteban Guerrieri, Tristan Vautier, Ryan Briscoe Foto di: JEP / Motorsport Images

Secondo Kolles, mancavano fino a 60 kilowatt, ovvero ben 80 CV, mentre il motore Pipo è stato costruito per un regolamento LMH in cui il motore doveva erogare fino a 870 CV. Questo dato è stato poi corretto al ribasso nel corso della convergenza LMH-LMDh. Il motore è quindi sovradimensionato per raggiungere il massimo richiesto di 707 CV (520 kW) e non al di sotto del potenziale come il suo predecessore.

Un intervento così importante sul concetto di veicolo comporta naturalmente cambiamenti di ampia portata. La monoscocca è stata mantenuta, così Vanwall ha risparmiato sui nuovi crash test. Ma quasi tutto ciò che può essere cambiato sul resto del mezzo è stato modificato.

Questo a cominciare dall'aspirazione dell'aria e dal sistema di raffreddamento, che deve essere dotato di un intercooler. Anche lo scarico ha un angolo di uscita diverso rispetto all'unità Gibson e ciò comporta diverse modifiche alla carrozzeria, che a loro volta influiscono sull'aerodinamica.

Inoltre, Vanwall ottimizzerà l'aerodinamica della carrozzeria stessa per sfruttare al meglio la finestra di prestazioni specificata.

#4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680: Esteban Guerrieri, Tristan Vautier, Ryan Briscoe Foto di: JEP / Motorsport Images

Debutto inizialmente previsto per il Qatar

Il nuovo motore è abbinato a un nuovo cambio, che ora ha sette marce invece di sei. Tutto ciò richiede una riprogrammazione completa dell'elettronica e una reinstallazione dei componenti dell'hardware, per cui la centralina Cosworth sarà aggiornata.

Un'altra importante innovazione sarà l'introduzione di un sistema brake-by-wire, destinato a garantire una maggiore stabilità in frenata. Inoltre, i dischi e le pastiglie dei freni saranno utilizzati con specifiche diverse.

Questo, unito alle modifiche al raffreddamento del motore e della trasmissione, comporterà anche adeguamenti al sistema di raffreddamento dei freni.

Anche la meccanica è in fase di revisione: un nuovo sistema di sterzo è accompagnato da una nuova cinematica degli assi. Tuttavia, ciò non ha tanto a che fare con il motore quanto con l'esperienza acquisita nella stagione 2023 del WEC.

Alla fine dell'estate del 2023, dopo le rotture che il propulsore aveva accusato a Le Mans e Monza, è stata presa la decisione di cambiarlo con tutte le sue conseguenze. Originariamente, Vanwall voleva essere pronta per la 1812 Km del Qatar, ma la sua esclusione dal WEC 2024 la produzione dei suddetti componenti, che comportava costi elevati, è stata interrotta.

#4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680: Esteban Guerrieri, Tristan Vautier, João Paulo de Oliveira Foto di: JEP / Motorsport Images

Vanwall ha schierato un solo mezzo nel 2023, ma secondo quanto anticipato già da Motorsport.com, pare che il WEC voglia introdurre una regola per il 2025 che prevede che ogni Costruttore schieri due vetture. Kolles è molto favorevole a questa soluzione e sarebbe anche disposto a portare due auto al via.

Naturalmente, il compito più difficile sarà quello di convincere il comitato di selezione a prendere nuovamente in considerazione la squadra. Il WEC prevede di aumentare il numero di posti a 40 per il 2025.

Tuttavia, se dovesse entrare in vigore la regola delle due auto, già la Aston Martin dovrebbe schierare due Hypercar anziché una come previsto in precedenza, mentre la Lamborghini aveva annunciato con largo anticipo il passaggio a due SC63 nel 2025.