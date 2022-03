WEC | Cressoni: "Rovinata la nostra rimonta e l'ottimo lavoro"

Carica lettore audio

Matteo Cressoni ha cominciato la sua seconda stagione nel FIA WEC alla 1000 Miglia di Sebring.

Il pilota mantovano ha esordito da giovane sui kart per poi passare alla Formula 3, che vince nel 2004 con il Team Ombra Racing.

Il resto del curriculum parla chiaro: è uno dei maggiori esperti nel mondo GT, tra Campionato Italiano, GT Open, Asian Le Mans Series e naturalmente Mondiale Endurance.

Dopo la gara statunitense, Motorsport.com ha potuto scambiare le prime impressioni di avvio di stagione con il portacolori di Iron Lynx, che ha condiviso la Ferrari 488 #60 con Giancarlo Fisichella e Claudio Schiavoni concludendo 8° in Classe LMGTE AM.

#60 Iron Lynx Ferrari 488 GTE EVO: Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni, Giancarlo Fisichella Photo by: JEP / Motorsport Images

Siete dovuti partire dal fondo a Sebring, quindi già costretti alla rimonta fin da subito...

“Sì, visto che le Qualifiche le fanno sempre i piloti Bronze, può capitare. Schiavoni si è trovato in difficoltà, nonostante sia un pilota esperto, ma sta migliorando. C'è da considerare che per lui era un debutto, l’unico Bronze presente in pista senza esperienza a Sebring”.

Il resto della gara come è andata?

"È stata in rimonta, avevamo un bel ritmo e c’erano i presupposti per fare bene. Avevamo una bella strategia che ci avrebbe portato in una bella posizione".

Ad un certo punto è arrivata la prima bandiera rossa...

"Sì, tra l’altro c’ero io in macchina ed eravamo risaliti in ottava posizione, ma avevamo già preso quelli davanti a noi. Quando succede questo si spezza un po’ il ritmo e devi ricominciare da capo".

Alla fine sono arrivati dei punti, sete soddisfatti?

"Siamo felici di questo, portare punti a casa è sempre importante, per la squadra, per noi e per la classifica. I ragazzi del team hanno fatto un gran lavoro, considerando anche che è stata la prima volta in cui gestivamo tutto da soli, lo scorso anno erano appoggiati ad AF Corse".

Ora come proseguirà la tua stagione?

"Il WEC l'impegno principale, la prossima gara sarà la 6h di Spa-Francorchamps il 7 maggio. Sono molto contento di essere nuovamente con Iron Lynx, sono cresciuti molto ed è un team molto professionale. Tornerò a Le Mans, ovviamente la gara che vale una stagione. Fra l’altro potrebbero arrivare una o due macchine in più, avendo guadagnato un posto con gli inviti".

Hai anche altri programmi?

"Farò la ELMS con Schiavoni e Davide Rigon, oltre a questo sarò anche nel Campionato Italiano Gran Turismo, stiamo definendo i dettagli e prossimamente annuncerò il programma".