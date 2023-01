WEC | Dillmann: "A Vanwall ha fatto bene non correre nel 2022"

Carica lettore audio

La Vanwall ha ottenuto l'ok per correre nella serie 2023 con la sua nuova Hypercar Vanderwell 680 LMH, e il francese è uno dei tre piloti insieme ad Esteban Guerrieri e Jacques Villeneuve.

La notizia fa seguito alla controversa esclusione dell'azienda austriaca dalla griglia di partenza nel 2022, nonostante la ByKolles avesse fatto parte del panorama WEC per molti anni prima con la sua LMP1.

Ma Dillmann, che ha intrapreso la maggior parte dello sviluppo della nuova LMH a marchio Vanwall insieme a Guerrieri, ammettendo che l'esclusione di fatto è stata una benedizione, dando al team un anno in più per prepararsi al debutto in gara della vettura.

"Penso che non correre nel 2022 sia stato probabilmente meglio così, perché abbiamo avuto il tempo di testare e sviluppare la vettura senza fretta", ha dichiarato Dillmann a Motorsport.com.

"La situazione globale ha reso difficile anche l'approvvigionamento dei ricambi in tempo. Credo che per essere pronti per Spa 2022 avremmo dovuto affrettarci molto. La nostra vettura è migliore ora di quanto sarebbe stata".

"È stato difficile da accettare il rifiuto di iscrizione in quel momento, ma alla fine è stato un fatto positivo".

"Abbiamo potuto fare dei test su diverse piste e la macchina è stata sempre molto affidabile. Le prestazioni sono difficili da giudicare perché non siamo mai scesi in pista con un'altra Hypercar, ma sembrano rientrare nella finestra".

Il regolamento della nuova Classe Hypercar, in cui possono gareggiare sia le vetture LMH che quelle LMDh, stabilisce chiari limiti di prestazioni che, in teoria, dovrebbero consentire a marchi più piccoli come Vanwall e Glickenhaus di sfidare i rivali dei grandi costruttori: Toyota, Peugeot, Porsche, Ferrari e Cadillac.

Ma Dillmann ammette che il team ByKolles non corre dall'edizione di Le Mans del 2020 e quindi deve ancora affrontare una grande sfida per essere all'altezza dei suoi rivali sul piano operativo.

"Sebring sarà una grande gara di rientro per il team, perché non corriamo da più di due anni. Abbiamo molte persone nuove e dobbiamo ripendere il ritmo".

"L'obiettivo sarà quello di fare una gara pulita e di finirla bene, per cercare di essere bravi dal punto di vista operativo, con i pit-stop. Poi abbiamo altre due gare prima di Le Mans per arrivare pronti e allora vedremo le prestazioni".

"Con le regole come sono, dovremmo essere competitivi. Lo abbiamo visto con Glickenhaus l'anno scorso. Ma anche se la macchina è allo stesso livello degli altri, dobbiamo fare una gara perfetta per ottenere un buon risultato. Non si tratta solo della vettura e del BoP, ma anche della squadra e del lato umano".

Dillmann ha aggiunto che non si aspetta che il fatto che la Vanwall corra senza sistema ibrido, a differenza delle vetture LMH e LMDh degli altri costruttori, offra un reale vantaggio in termini di affidabilità nelle prime gare.

"Questi grandi costruttori dispongono di risorse e sono ancora più avanti rispetto a noi. Mi aspetto che siano competitivi e affidabili fin dall'inizio, quindi non scommetto su un vantaggio di affidabilità. Dobbiamo fare un lavoro straordinario per essere allo stesso livello".

"Forse alla prima gara troveremo dei problemi che non abbiamo mai riscontrato prima, ma questo fa parte del processo con una nuova vettura, e lo abbiamo visto con un grande marchio come Peugeot che è arrivato nel campionato nel 2022".

"Ma i test sono stati davvero incoraggianti, la vettura è stata costruita benissimo. Non vedo l'ora di vedere cosa riusciremo a fare".