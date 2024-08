WEC | Vanwall ci riprova: la Vandervell-clienti ha le novità 2025

Vanwall Racing ci riprova e punta dritto ad essere in azione nel FIA World Endurance Championship per la stagione 2025.

Il team ByKolles Racing ha lavorato per tutto l'inverno scorso e negli ultimi mesi agli aggiornamenti sulla Vandervell 680 LMH che ha preso parte alla Classe HYPERCAR della massima serie di durata nel 2023, al termine della quale non ha avuto un rinnovo di spazio per l'attuale annata.

La compagine diretta da Colin Kolles non ha mai nascosto le proprie ambizioni di rientro nella categoria, dichiarando immediatamente che la sua vettura sarebbe stata spinta dal motore V8 da 3,5 litri Bi-Turbo prodotto da Pipo Moteurs e montato in passato sulla Glickenhaus.

Vanwall Vandervell 680 LMH Track Days Foto di: Vanwall Group

La risicata potenza del precedente Gibson V8 aspirato da 4,5 litri e le conseguenti problematiche di affidabilità erano state indicate come principali cause della poca competitività della Vanwall.

Negli ultimi mesi la ByKolles, impegnata anche sul fronte legale per l'utilizzo del nome Vanwall (risolto in suo favore come si è espresso il tribunale dedicato la settimana scorsa) ha lavorato alacremente non solo per l'installazione del nuovo propulsore, ma anche per adattare e rinnovare l'aerodinamica della Vandervell 680.

La settimana scorsa il modello della macchina destinato ai clienti per i track-days è stato ultimato e nei giorni scorsi ha cominciato i test con Tristan Vautier al volante.

Vanwall Vandervell 680 LMH Track Days Foto di: Vanwall Group

Questo espediente servirà non solo per provare l'auto destinata ai facoltosi privati che vorranno acquistarla per divertirsi in pista, ma anche per controllare le novità aerodinamiche da omologare per poi presentare la richiesta di iscrizione a FIA WEC e ACO.

"La nostra vettura da trackday Vanwall LMH è pronta per i test aerodinamici! Con questo test, effettueremo le ultime regolazioni aerodinamiche prima di consegnare la vettura ai nostri clienti", spiega la nota del team.

"La macchina da trackday presenta già alcuni elementi che avrà la Hypercar del WEC 2025, secondo le normative WEC/FIA".

"L'auto del peso di 900kg è offerta ai nostri clienti in due versioni, con motore aspirato V8 da 700CV e peso di 900kg, oppure V8 turbo da 1000CV".

Vanwall Vandervell 680 LMH Track Days Foto di: Vanwall Group

I regolamenti del FIA WEC 2025 sono già stati presentati in occasione della 24h di Le Mans, specificando che ogni Costruttore dovrà iscrivere un minimo di due vetture alla Classe HYPERCAR.

Vanwall-ByKolles ha già da tempo fatto sapere che è pronta a sostenere questo impegno ed ora non resta che attendere le decisioni da parte della Commissione FIA WEC sul numero degli aventi diritto ad un posto, considerando che in gioco c'è anche la Isotta Fraschini e almeno un paio di Porsche private, con un numero di posti limitato a 40 unità.