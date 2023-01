WEC | ByKolles ingaggia Muth come collaudatore e riserva Vanwall

Carica lettore audio

La Vanwall Racing ha ingaggiato Esteban Muth come pilota di riserva e collaudatore per la stagione 2023 che vedrà il marchio inglese presente nel FIA World Endurance Championship.

Il belga-tedesco negli ultimi due anni è stato impegnato nel DTM correndo con le GT3 di Lamborghini e BMW, anche se problemi fisici lo avevano costretto ad alzare bandiera bianca prima della fine del 2022.

In dicembre il 21enne nativo di Uccle è tornato in pista grazie all'opportunità di provare la Vandervell 680 Hypercar costruita dal team ByKolles nei test andati in scena a Barcellona ed Aragon.

Dopo l'ammissione della vettura #4 alla massima serie endurance, nella quale i titolari saranno Esteban Guerrieri, Tom Dillmann e Jacques Villeneuve, Muth sarà impegnato nel lavoro dietro le quinte per sviluppare il prototipo LMH, pronto ad entrare in azione nel caso in cui uno dei colleghi fosse indisponibile.

Vanwall Vandervell LMH, ByKolles Racing Photo by: Vanwall Group

"È chiaro che le gare endurance sono in ascesa e che per qualsiasi pilota che voglia brillare sulla scena internazionale, il FIA WEC è una disciplina che non può essere ignorata", ha dichiarato Muth.

"Con l'introduzione del regolamento Hypercar, il futuro si prospetta radioso! La rinascita di un marchio come Vanwall è qualcosa di molto speciale. È un piacere assoluto essere stato invitato a far parte di questo team come pilota ufficiale nei test e come riserva".

"Ovviamente la mia speranza è di ritrovarmi un giorno in gara al volante di questa superba Vanwall Vandervell 680. È l'inizio di una grande avventura, che abbinerò a un altro programma".

Boris Bermes, responsabile delle operazioni di Vanwall Racing, aggiunge: "Siamo lieti di accogliere Esteban nel nostro team. La sua abilità naturale al volante ci ha convinto e dimostrerà di cosa è capace negli anni a venire. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con lui per sostenere la sua crescita come pilota".

Nel caso in cui la richiesta presentata dalla ByKolles per iscrivere una seconda Vanwall LMH alla 24h di Le Mans fosse accettata, Muth diventerebbe automaticamente il primo candidato ad uno dei tre posti dell'equipaggio.