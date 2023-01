WEC | Da Costa e Stevens ancora con Jota, ma con la Porsche 963 LMDh

Carica lettore audio

Il pilota della Porsche in Formula E, Antonio Felix da Costa, e l'ex pilota di Formula 1, Will Stevens rimarranno alla Jota, ma faranno il salto nella classe Hypercar dopo aver vinto il titolo WEC LMP2 insieme a Roberto Gonzalez con il team nel 2022.

Condivideranno una Porsche 963 LMDh clienti con il campione della European Le Mans Series 2021, Yifei Ye, il pilota sostenuto da Porsche Asia Pacific Motorsport, che è stato annunciato come parte della formazione della Jota a novembre.

L'annuncio di da Costa e Stevens da parte di Jota arriva dopo lunghe speculazioni sulla loro partecipazione al programma LMDh.

Da Costa rimarrà con Jota per la sua quarta stagione nel WEC, mentre Stevens parteciperà al secondo campionato completo consecutivo con il team, avendo precedentemente preso parte a dei programmi parziali nel 2016 e nel 2018/19, prima di disputare una stagione completa nel 2019/20.

La Porsche, che sarà iscritta sotto la bandiera dell'Hertz Team Jota, si unirà al WEC per il terzo round della serie a Spa, alla fine di aprile.

Dei problemi nella catena di fornitura, infatti, hanno ritardato la consegna delle auto ai clienti che intendono farle correre sia nel WEC che nell'IMSA in Nord America.

Jota ha confermato che il suo equipaggio Hypercar correrà con un'Oreca 07-Gibson LMP2 nei colori del nuovo sponsor Hertz in tutti i round prima dell'arrivo della 963, il che significa probabilmente nella gara di apertura di Sebring a marzo e poi in Algarve ad aprile.

I direttori della Jota, Sam Hignett e David Clark, hanno dichiarato in una nota congiunta: "La nostra formazione, composta da Antonio, Will e Yifei, è un forte mix di velocità, esperienza ed esuberanza giovanile".

"Abbiamo avuto successo negli ultimi anni e, in quanto uno degli unici partecipanti privati alla classe Hypercar, porteremo la nostra sfida ai costruttori".

Stevens and da Costa won the LMP2 title with Gonzalez last season Photo by: JEP / Motorsport Images

Da Costa ha aggiunto: "Negli ultimi anni abbiamo ottenuto grandi risultati insieme, quindi sono entusiasta di tornare nel team".

"Stiamo passando alla classe Hypercar con una nuova serie di partner che ci sostengono e non vedo l'ora di mettermi al volante della nuova vettura dell'Hertz Team Jota".

Stevens ha aggiunto: "È un ottimo modo per iniziare l'anno confermando questa notizia".

"Essere i campioni in carica della LMP2 ci offre una grande base per la stagione che ci attende, sarà un momento speciale correre insieme come il nuovissimo Hertz Team Jota".

La livrea della Porsche Jota sarà svelata "a tempo debito", secondo quanto dichiarato dal team.

La seconda delle due Porsche LMDh clienti disponibili per il WEC di quest'anno sarà gestita dal team Proton.