Goodyear: le sfide che attendono il ritorno della NASCAR a Le Mans

Spesso alla 24 ore di Le Mans hanno preso parte anche progetti particolari, che hanno suscitato l’attenzione degli appassionati. Quest’anno, il team Garage 56 riporta una vettura della categoria NASCAR a Le Mans per la prima volta dopo un’attesa durata quasi cinquant’anni.

L’ultima volta che un’auto del campionato americano prese parte alla tappa francese del campionato di durata fu infatti nel 1976, quando Bill France decise di portare una Ford Torino e una Dodge Charger in Francia, in quell’occasione equipaggiate con pneumatici Goodyear.

Nel 2023 ricorre il settantacinquesimo anniversario della NASCAR, il quale coincide con il centenario della 24 Ore più famosa al mondo, per cui la gara di durata di quest’anno si è presentata come un'occasione d'oro per una celebrazione comune. Nell'ambito di uno sforzo congiunto tra NASCAR, Hendrick Motorsport, Automobile Club de l'Ouest, IMSA e Goodyear, Jenson Button condividerà una Chevrolet Camaro ZL1 Next Gen con Mike Rockenfeller e Jimmie Johnson, utilizzando lo slot Garage 56 dedicato alla "tecnologia di domani e oltre". Una line-up di altro profilo per una sfida che ha incuriosito gli appassionati.

#24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 Photo by: Goodyear

Rispetto alla vettura di nuova generazione, il prototipo che girerà a Le Mans avrà un serbatoio più ampio, nuovi freni, un peso più contenuto, un’aerodinamica più raffinata e gomme specificatamente realizzate per l’occasione.

Così come nel 1976, anche quest’anno l’auto che rappresenterà la NASCAR, sarà equipaggiata con gomme Goodyear, quasi come un richiamo al passato, ma che in realtà ritornerà estremamente utile in vista della prossima stagione. La casa statunitense, infatti, è stata scelta come fornitore esclusivo di pneumatici per la categoria LMGT3 del FIA World Endurance Championship e della European Le Mans Series a partire dal 2024, la quale andrà a sostituire le categorie LMGTE Am del WEC e LMGTE dell'ELMS.

“La presenza di Garage 56 è la fusione di due progetti vincenti di Goodyear. La sfida tecnica di sviluppare pneumatici su misura per la partecipazione di Garage 56 a Le Mans combina due aree di eccellenza per Goodyear. Questo progetto ha richiesto mesi di sviluppo e preparazione. Molti componenti sono all'avanguardia della tecnologia e non vediamo l'ora di vedere l'auto in pista e la tecnologia dei pneumatici Goodyear a supporto delle sue prestazioni", ha spiegato Ben Crawley, Direttore Motorsport EMEA di Goodyear.

#24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 Photo by: Goodyear

NASCAR e Le Mans: sfide differenti anche per le gomme Goodyear

Rispetto alla NASCAR, la durata di una gara come la 24 Ore di Le Mans rappresentano una sfida ben più complessa, anche per la semplice distanza percorsa. Nel caso il team Garage 56 riuscisse a completare più di 310 giri, a quel punto potrebbe trovarsi a percorrere oltre sette volte la distanza della gara più lunga della NASCAR, la Coca-Cola 600.

A ciò si aggiunge anche un discorso di imprevedibilità legato al meteo: su un circuito così lungo come quello su cui si disputerà la gara di durata più famosa al mondo, non è inusuale vedere condizioni differenti tra due tratti della pista. Per questo, essere pronti a ogni tipo di imprevisto e la gestione delle soste ai box sarà fondamentale per modulare la propria strategia e acquisire un vantaggio nei confronti degli altri team, senza dimenticare che quest’anno ci sarà la novità in merito all’utilizzo della singola Safety Car.

La partecipazione di Goodyear in questo progetto speciale non è casuale, dato che nel 2022 la NASCAR ha adottato per i propri team pneumatici Goodyear da 18 pollici, allineandosi ad altri campionati. Inoltre, la casa americana è già presente nel campionato Endurance, più nello specifico in LMP2, per cui chiaramente si necessitano caratteristiche differenti.

#24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 Photo by: Goodyear

Per regolamento, la NASCAR richiede che gli pneumatici Goodyear durino circa 160 chilometri per garantire che i piloti effettuino il cambio gomme durante le soste ai box. Invece, uno pneumatico LMP2 può completare fino a quattro stint a Le Mans, ovvero l'equivalente di 600 chilometri. Un aspetto importante, perché i team del campionato WEC preferiscono limitare quanto più possibile i pit stop, dato che i regolamenti consentono di avere solo due meccanici all’opera contemporaneamente durante le soste.