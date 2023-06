24h Le Mans | Libere 2: Porsche svetta su Ferrari e Cadillac

Cala il buio sul Circuit de la Sarthe, ma non su Porsche e Ferrari, che si prendono le prime posizioni al termine delle Prove Libere 2 della 24h di Le Mans, quarto evento stagionale del FIA World Endurance Championship.

Dopo la battaglia per aggiudicarsi uno degli otto posti della sessione Hyperpole di giovedì sera, i protagonisti della gara francese del Centenario hanno ricominciato a lavorare per sistemare i rispettivi mezzi nelle condizioni notturne e con temperature più fresche.

La maggior parte ne ha approfittato per alternare tutti i piloti dell'equipaggio nell'arco dei 120' a disposizione, ma non ci sono state troppe tornate consecutive messe assieme a parte per una manciata di vetture, anche se i tempi sono risultati ovviamente più alti rispetto a quanto visto in precedenza, quando era necessario spingere a fondo per attaccare il primato.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Photo by: Alexander Trienitz

Fatto sta che in Classe Hypercar al primo posto sale la Porsche #6 del Team Penske in 3'28"878, con la 963 #5 gemella che chiude terza a quasi mezzo secondo dopo aver sudato freddo per un problemino tecnico che ha richiesto un reset dei sistemi per Dane Cameron.

Fra le LMDh tedesche si piazza Ferrari 499P #51, staccata di 0"347 dalla vetta e migliore delle Rosse gestite da AF Corse dato che la #50 conclude settima ad oltre 1".

La Cadillac ha la V-Series.R #2 quarta, seguita dalla Toyota #7, che delle vetture di vertice è quella partita subito con 12 giri completati come long run prima che Mike Conway cedesse il volante ai colleghi.

Sesta la Cadillac #311 di Action Express Racing nonostante un guaio all'anteriore destra che ha fatto rientrare lentamente Alex Sims ai box, sistemati i problemi all'ibrido la Porsche #38 della Jota è tornata in azione stabilendo l'ottavo tempo con dietro la Glickenhaus #708 - altra che ha girato molto inizialmente con Ryan Briscoe - e la Cadillac #3.

Solo 11a la seconda Toyota ad 1"6 dalla sorella, con dietro la Porsche #75, le due Peugeot e l'altra Glickenhaus. Rimane fanalino di coda la Vanwall della ByKolles Racing accusando un distacco di 6"4.

#63 Prema Racing Oreca 07 - Gibson di Doriane Pin, Daniil Kvyat, Mirko Bortolotti Photo by: Rainier Ehrhardt

In Classe LMP2 per la prima volta mette il naso avanti la Oreca 07-Gibson #63 di Prema Racing in 3'36"863, tenendosi dietro le United Autosports #22 e #23, rispettivamente seconda e quarta con in mezzo la Jota #28.

In Top5 la #43 della DKR Engineering che è la migliore della categoria PRO/AM precedendo i rivali di Nielsen Racing #14.

Settima ad 1"5 dai leader la Oreca #34 di Inter Europol Competition, ottava la Prema #9, mentre il Racing Team Turkey ottiene la nona piazza e la terza in PRO/AM con la sua #923, davanti alla Alpine #36 a completare la Top10.

In classifica generale, la migliore dopo le Oreca è sempre la Chevrolet Camaro NASCAR preparata dalla Hendrick Motorsport/Garage56.

La ZL1 termina 40a con il solito Mike Rockenfeller al volante come più veloce dell'equipaggio a fermare il cronometro sul 3'51"904.

#24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 of Jimmie Johnson, Mike Rockenfeller, Jenson Button Photo by: Alexander Trienitz

In Classe LMGTE AM il colpo di reni all'ultimissimo giro di Kei Cozzolino consente alla Ferrari #74 di Kessel Racing di balzare al comando.

La 488 ferma il cronometro sul 3'53"796 e beffa le Porsche di iron Lynx #60 e Project 1-AO #56 per una manciata di decimi.

La Ferrari #54 di AF Corse è quarta un po' più staccata, con dietro le Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing e #83 delle Iron Dames, che in scia hanno la Corvette #33 e le Ferrari di Kessel Racing #57 e AF Corse #83.

La Top10 viene completata dalla Porsche #88 di Proton Competition, subito davanti alla sua gemella #911 e alla Ferrari #100 di Walkenhorst.

Le Aston Martin stavolta restano più indietro: la #98 di NorthWest AMR-Heart of Racing si piazza 13a a 2", seguita dalla #25 di ORT by TF Sport.

#13 Tower Motorsports Oreca 07 - Gibson di Steven Thomas, Ricky Taylor, Rene Rast Photo by: Alexander Trienitz

Non hanno preso parte alla sessione Tower Motorsports e D’station Racing, intente a sostituire i telai delle rispettive Oreca e Aston Martin dopo l'incidente delle Libere 1.

Per l'episodio è anche arrivata una penalità di Stop&Go pari a 3' per la squadra LMP2 da scontare in gara in seguito al mancato rallentamento da parte di Steven Thomas in regime di bandiere gialle, dato che Casper Stevenson era già andato a sbattere in direzione 'Tertre Rouge' fermandosi in mezzo alla pista.

"La vettura #13 non ha rallentato a sufficienza ed è entrata in collisione con la vettura #777. I commissari hanno considerato una circostanza attenuante il fatto che la bandiera gialla prima della curva 6 non fosse nel punto in cui il pilota avrebbe normalmente guardato", si legge nella nota ufficiale della Direzione Gara.

"Tuttavia, i commissari hanno confrontato tramite la telemetria il momento in cui le vetture precedenti hanno tolto il piede dall'acceleratore e frenato, e in ogni caso è stato prima che la vettura #13 compisse queste azioni, e i commissari hanno ritenuto che ciò abbia contribuito all'incidente".

Il programma riprenderà giovedì con le Prove Libere 3 in programma alle ore 15;00, seguite dalla lotta per la Hyperpole alle 20;00 e poi dalle Libere 4 alle 22;00.