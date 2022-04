Ferrari: la 296 GT3 ha esordito in pista a Fiorano

Carica lettore audio

La Ferrari 296 GT3 ha finalmente fatto il suo esordio in pista a Fiorano, dando così il via ai test di sviluppo in vista del debutto in gara nel 2023.

Dopo i primi bozzetti digitali mostrati nelle scorse settimane, il nuovo bolide per le corse Gran Turismo del Cavallino Rampante si è mostrato in... carne ed ossa, confermando quanto sia bella l'erede della già splendida e vincente 488.

Sul tracciato emiliano, Alessandro Pier Guidi ed Andrea Bertolini hanno svolto i primi giri con la macchina costruita in collaborazione con Oreca dotata di motore 6 cilindri, ma non del sistema elettrico che monta la versione stradale.

Per la prima uscita la 296 è stata mimetizzata da una livrea rosso-nera a cercare di coprirne i particolari e dettagli, con il pilota piemontese che ha portato a battesimo l'auto, per poi passarla al collega emiliano, con i tecnici che fra un turno e l'altro hanno controllato che tutto fosse in ordine.

La nuova Ferrari 296 GT3 a Fiorano Photo by: Ferrari

Rispetto ai bozzetti si può comunque notare la presenza degli specchietti retrovisori sulle portiere e non fissati sul passaruota come qualcuno - con un po' di fantasia - aveva ipotizzato, mentre sono lievemente differenti anche gli attacchi dell'ala posteriore e la forma dei cerchi.

“La giornata di oggi segna l’ingresso nel nostro futuro delle competizioni GT ed è un momento speciale", ha dichiarato Antonello Coletta, responsabile delle Attività Sportive GT della Ferrari.

"Abbiamo scelto di effettuare i primi collaudi a Fiorano perché è la nostra casa e per permettere alle persone che hanno lavorato al progetto di condividere un’emozione molto particolare".

"La vettura ha un intenso programma di test davanti a sé, ma abbiamo avuto dei buoni riscontri già da questa prima sessione”.

La nuova Ferrari 296 GT3 a Fiorano Photo by: Ferrari