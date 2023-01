IMSA | Triarsi svela la livrea della Ferrari 296 GT3 per Daytona La squadra americana, dopo aver ricevuto la sua nuovissima vettura del Cavallino Rampante, ha pubblicato le immagini della colorazione in rosso scuro con inserti bianco-neri che utilizzerà per la 24h di fine mese. Al volante Triarsi/Scardina/Rovera/Bertolini.