IMSA | La Ferrari 296 di Triarsi a Daytona con Bertolini e Rovera

Di: Francesco Corghi , Journalist Carica lettore audio La Triarsi Competizione ha ricevuto la sua nuovissima Ferrari 296 GT3 con cui esordirà in IMSA SportsCar Championship alla 24h di Daytona. La squadra del team principal e pilota Onofrio Triarsi affronterà una sfida inedita che la vedrà prendere parte alle gare di Endurance Cup della serie americana. Lo statunitense è entrato nel giro dei clienti di Maranello da qualche anno correndo nel Ferrari Challenge North America e nel GT World Challenge America con la 488, campionati che ripeterà anche nel 2023. L'arrivo del nuovo mezzo del Cavallino Rampante non poteva sfuggire alla compagine di Orlando, che in Florida potrà contare sull'aiuto di un paio di piloti ufficiali di Ferrari Competizioni GT. Oltre a Triarsi e Charlie Scardina, al volante della 296 GT3 iscritta alla Classe GTD ci saranno Alessio Rovera ed Andrea Bertolini. Il varesino aveva già lavorato con Triarsi Competizione in occasione della 8h di Indianapolis dell'ottobre scorso e sicuramente potrà dare una grossa mano al team dall'alto della sua classe Mondiale, visto il doppio titolo vinto nel FIA WEC tra LMGTE AM e LMP2 PRO/AM nel 2021 e 2022. Il modenese è invece uno dei grandi esperti delle Rosse avendo contribuito fin dal primo giorno allo sviluppo di ogni vettura, e arriva motivatissimo a Daytona dopo aver messo in bacheca il 10° titolo in carriera con la conquista del GTWC Europe-Endurance nella passata stagione. In attesa di vedere quale sarà la livrea ufficiale per la stagione 2023, la 296 di Triarsi è stata immortalata immediatamente davanti alla concessionaria sede della squadra a Stelle e Strisce nel nero di base che la fa apparire di certo molto aggressiva.