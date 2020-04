Viñales: “Mi piacerebbe un uno contro uno con Quartararo"

La Yamaha si è precipitata questo inverno ad annunciare l’ingaggio di Fabio Quartararo. Dopo il suo brillante esordio l'anno scorso, la Casa di Iwata lo ha promosso nel team di fabbrica nelle prossime due stagioni, dandogli materiale ufficiale già quest'anno. Lì condividerà il box con Maverick Vinales, che ha rinnovato con Yamaha, che lo ha reso la punta di diamante del suo progetto.

Dopo la solida pre-stagione che ha completato, il catalano è convinto di avere le armi per combattere per il titolo e a DAZN, commentando la sua vittoria dello scorso anno ad Assen, ha dichiarato: "Mi sento abbastanza a mio agio con Yamaha perché posso lottare per il titolo. L'arrivo di Sumi ha cambiato la mentalità di tutti i lavoratori. Yamaha ha reagito bene. Mi sveglio ogni giorno pensando di essere campione del mondo, il mio scopo è quello. Sono molto soddisfatto di ciò che mi ha trasmesso per quest'anno. Felice di essere in prima linea“.

Una fiducia che è supportata dal miglioramento che la M1 ha sperimentato durante l'inverno: "La moto ha guadagnato molto e questo si nota. Nella pre-stagione ho cercato di avvicinarmi a Ducati e Honda. Quest'anno abbiamo un nuovo dispositivo holeshot che ha funzionato bene da quando l'abbiamo testato per prima volta. Il punto di forza della Yamaha è il passo gara. Ogni volta che ho spinto, ha risposto bene e questo mi lascia calmo. Voglio andare forte dalla prima gara perché all'inizio devi correre dei rischi”.

Per quanto riguarda i rivali, Viñales attende i soliti, Marc Márquez e Andrea Dovizioso, con alcune sorprese: “Tutti sanno che Marc è il rivale da battere. In Qatar, le Suzuki stavano andando molto, molto forte. Forse la moto più completa che ho visto. Anche Zarco andava forte a Sepang e Aleix (Espargaro) ha avuto un gran ritmo. Sul long run penso che sia stato un decimo più veloce di me. Mi piacerebbe avere un duello uno contro uno con Quartararo. La cosa importante è portare la moto al 200% e che i rivali fatichino a starci dietro”.

Chi non sarà più un rivale, ma un alleato in questa stagione è Jorge Lorenzo. Il nuovo tester Yamaha giocherà un ruolo chiave secondo Vinales: "Jorge può aiutarci soprattutto a provare cose nuove in un weekend di gara. Una gara può farla se vede davvero se può andar bene o no. Deve avere la certezza al 100%. Yamaha deve cercare di non darci parti durante il fine settimana perché altrimenti è complicato”.

