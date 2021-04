Viñales: “Il problema è stato la partenza. È colpa mia”

Maverick Vinales, vincitore della prima gara della stagione, ha perso sei posizioni nei primi giri del Gran Premio di Doha dopo essere partito dalla terza casella della griglia di partenza. Questo lo ha lasciato in pasto al branco di lupi che lo hanno risucchiato, lasciandolo in 12esima posizione al secondo giro. A partire da quel momento, il pilota Yamaha ha iniziato a recuperare terreno, per quanto alla fine sia rimasto fuori dal podio.

Oltre la partenza, Vinales ha lamentato il tempo che ha impiegato per superare Miller, con cui ha duellato per gran parte della gara. La stessa cosa è successa con Aleix Espargaro. Per lo spagnolo, la partenza ed il tempo perso sono stati i due fattori che hanno condizionato la gara e che gli hanno impedito di lottare per la vittoria, solo sette giorni dopo il trionfo a Losail con una strategia che invece stavolta ha messo in atto Fabio Quartararo, suo nuovo compagno di squadra.

“La gara è stata buona, mi sono divertito. Il problema è stato la partenza, per colpa mia. È qualcosa su cui devo migliorare io, non ci sono scuse. Il tempo di reazione è stato lento e inoltre mi si è sollevata la ruota anteriore. Con una buona partenza, il risultato sarebbe stato diverso. Non sono contento di me stesso, ma la moto funziona bene”, riassume Vinales, che da molti giorni sottolinea l’importanza di partire bene, soprattutto per poter lottare con le Ducati, che invece scattano benissimo.

Nonostante questa difficoltà che lo ha condizionato nei primi giri, il pilota Yamaha è sempre rimasto nel gruppo di testa, che conteneva fino a nove piloti. Lì però sono svanite le sue possibilità di salire sul podio. Se domenica scorsa non ci ha pensato due volte a superare le Ducati che erano davanti a lui, stavolta ci ha messo più tempo per mettere le ruote davanti ai piloti che lo precedevano, in questo caso Miller ed Espergaro.

“La gara l’ho persa superando Aleix e Miller. Ho impiegato quattro giri per passare Jack, non ci si può mettere così tanto. Ma da queste cose si impara”, riflette Vinales, che lascia il Qatar in terza posizione nella classifica generale, a pari punti con Quartararo e a quattro lunghezze dal leader, Johann Zarco.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing, Jack Miller, Ducati Team 1 / 19 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 2 / 19 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 3 / 19 Foto di: Yamaha Motor Racing Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 4 / 19 Foto di: MotoGP Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 5 / 19 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 6 / 19 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 7 / 19 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 8 / 19 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 9 / 19 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 10 / 19 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 11 / 19 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 12 / 19 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 13 / 19 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 14 / 19 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 15 / 19 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 16 / 19 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 17 / 19 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 18 / 19 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 19 / 19 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images