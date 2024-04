MotoGP | Marquez: “Acosta sorpresa per KTM? No, loro lo intuivano”

Non è strano che in molti vedano similitudini tra Marc Marquez e Pedro Acosta. Entrambi hanno seguito lo stesso percorso nelle classi minori, dove hanno conquistato due titoli in tre anni, prima di passare in MotoGP e scuotere ogni equilibrio avuto fino al loro arrivo.

Sono altri tempi e il livello della classe regina del campionato è più alto rispetto a quello che ha trovato il catalano, che è riuscito a ottenere il risultato più complicato e diventare campione del mondo al debutto, nel 2013. Per quanto per Acosta sia ancora più difficile, nessuno si azzarda a scartarlo automaticamente, soprattutto dopo l’inizio di campionato che ha messo in atto. Il pilota di Murcia, a soli 19 anni, è salito sul podio a Portimao e ad Austin, le ultime due gare disputate quest’anno.

Se non ci è riuscito al primo appuntamento del 2024 in Qatar è stato per una combinazione di fattori che sono sopraggiunti negli ultimi giri della domenica: l’elevato degrado delle gomme, frutto della sua aggressività, e i dolori all’avambraccio come conseguenza della collocazione del dispositivo di altezza posteriore sbagliata. Ricollocato il pezzo, e con il rookie più adattato al nuovo ecosistema e alla sua GasGas, la maggior parte dei rivali pensa che il prossimo obiettivo naturale, la vittoria, arriverà molto presto.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Al quarto gran premio della stagione, in programma questo fine settimana a Jerez, Acosta si presenta come quarto classificato nella generale, con soli due punti in meno di Maverick Vinales, terzo, e a cinque lunghezze dal secondo, Enea Bastianini. Inoltre, il #31 è il miglior piazzato tra i membri del grupo Pierer Mobility, formato da GasGas e KTM, tra gli altri. Dietro di lui ci sono Brad Binder, sesto a cinque punti dal rookie, e Jack Miller, decimo e molto più attardato con 22 punti in meno dello spagnolo.

La sensazione più diffusa nel paddock è che Acosta abbia scosso il campionato, in particolare il gruppo KTM. Tuttavia, ci sono persone, come Marquez, che credono che il talento del giovane non abbia colto di sorpresa nessuno perché era scontato.

“Pedro ricorda quei grandi nomi che all’epoca sono arrivati in MotoGP. Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo o Casey Stoner. Quelli che alla prima o alla seconda gara già lottavano per pole, podi e vittorie. Quest’anno otterrà podi, come quelli che ha già conquistato, e anche successi. E perché no, lottare per il mondiale come hanno fatto gli altri”, ha dichiarato Marquez qualche giorno fa in una chiacchierata con Motorsport.com. Per il catalano, il talento di Acosta si poteva intuire già quando ha iniziato a gareggiare nel mondiale. Il fatto di essere in ogni momento sotto l’ala di KTM ha fatto in modo che i vertici della Casa austriaca sapessero esattamente di cosa fosse capace al suo primo anno in MotoGP.

“Io non penso che Pedro abbia sorpreso il gruppo KTM. Lì intuivano perfettamente ciò che avevano. Penso che se lo aspettassero. O almeno, io me lo aspettavo. Quando analizzi le cose che faceva in Moto3 e in Moto2, sai che una volta arrivato in MotoGP sarà veloce. È il suo processo naturale”, ha sottolineato Marquez, che è ottavo in classifica a 16 punti da Acosta.