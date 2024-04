MotoGP | Yamaha proverà una M1 tutta nuova ai test di Jerez!

Fabio Quartararo e Alex Rins avranno a disposizione, come ha appreso Motorsport.com, una Yamaha 2024 versione B con un nuovo motore, telaio, forcelloni e aerodinamica per i test ufficiali di lunedì dopo il GP di Spagna.

La Casa di Iwata ha fatto di tutto per convincere Fabio Quartararo che non si troverà meglio altrove che in Yamaha, ottenendo un rinnovo esplicito durante il Gran Premio del Portogallo che ha colto di sorpresa mezzo paddock.

Sebbene sia chiaro che una parte significativa della decisione del francese sia dovuta alla lucrosa offerta finanziaria sul tavolo, i profondi cambiamenti nei tempi di reazione della fabbrica hanno spinto Fabio a firmare un contratto che scade alla fine del 2026.

Tra le argomentazioni presentate a Quartararo da Lin Jarvis, capo del costruttore in pista, c'è una moto completamente nuova che il francese potrà provare questo lunedì a Jerez, durante il primo test ufficiale della stagione.

"La Yamaha proverà un nuovo motore, un nuovo telaio, un nuovo forcellone e alcuni elementi aerodinamici lunedì al test, una moto nuova", ha detto a Motorsport.com un membro del team che sa di cosa sta parlando.

Alcune di queste parti sono già state testate dal pilota di prova e sviluppo del marchio, il britannico Cal Crutchlow, la scorsa settimana in un test privato a Barcellona. "È stato un brutto test", dice la stessa fonte. "Ancora una volta il maltempo (ha piovuto per diversi giorni) ci ha giocato un brutto scherzo", ha aggiunto.

Dopo il GP del Portogallo, come riportato all'epoca da Motorsport.com, i piloti abituali del team italiano sono rimasti per completare una giornata di test privati a Portimao, ma il maltempo, il vento e la sporcizia della pista hanno impedito a Quartararo e Alex Rins di completare più di sei giri. In quel test c'era solo una power unit nel programma di prova del francese, ma questo lunedì sia Fabio che il suo compagno di squadra Alex Rins avranno a disposizione tutto il nuovo materiale, il motore, il telaio, il forcellone e le parti aerodinamiche, a dimostrazione del fatto che a Iwata si sono dati da fare.

In base alle nuove regole di concessione, i piloti Yamaha hanno potuto utilizzare parte di una sessione di prove nel fine settimana per testare il nuovo motore, ma nonostante le regole consentano loro di non avere motori sigillati, possono utilizzare solo nove unità nel corso della stagione, quindi non hanno intenzione di sprecare una cartuccia che potrebbe essere necessaria più avanti nella stagione.

Nel test di lunedì, il motore verrà testato con la versione attuale prototipo per vedere se c'è un netto miglioramento, e poco a poco verranno implementate le altre innovazioni per poterle confrontare e capire quali portano benefici e dove non ce ne sono, visto che nel test di Barcellona non è stato possibile scartarle a causa della pioggia, che ha costretto a testare tutto velocemente e a percorrere pochi giri nella parte iniziale del test prima che la pista diventasse impraticabile.