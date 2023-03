Video | Ceccarelli: "Marquez come Max: non sa perdere" In questo nuovo appuntamento di Doctor F1 firmato Motorsport.com, Franco Nugnes e il Dottor Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine analizzano l'aspetto psicologico di Marc Marquez negli attimi precedenti al via del Gran Premio del Portogallo. Un nervosismo evidente, segno della consapevolezza di dover compiere un miracolo. Perché? Perché è un pilota fatto di talento quanto programmato per vincere. E, in questo, ricorda un certo Verstappen...