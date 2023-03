MotoGP | Miller: "La KTM è meno 'fisica' della Ducati"

Carica lettore audio

L'australiano ha trascorso cinque stagioni con la Ducati: ha corso con Pramac tra il 2018 e il 2020, prima di entrare nella squadra ufficiale nel 2021. Nel 2023 è passato a difendere i colori della KTM e si è reso protagonista di un ottimo debutto al Gran Premio del Portogallo, chiudendo quarto nella prima Sprint della storia e settimo nella gara lunga domenicale.

Confrontando la RC16 con la Desmosedici GP che ha guidato in precedenza e che è uscita vincitrice da entrambe le gare in Portogallo, Miller ha detto: "Onestamente mi è sembrata meno 'fisica' rispetto alla Ducati".

"La moto è piuttosto agile. Il collo era un po' rigido verso la fine della gara, ma qui a Portimao è sempre piuttosto rigido. All'inizio ci sono tre curve a destra di fila, quindi allunghi sempre il collo per vedere quella successiva".

Il pre-campionato della KTM non è stato semplice e sembrava che la Casa austriaca arrivasse alla prima gara della stagione con diversi problemi da risolvere.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tuttavia, entrambi i piloti ufficiali si sono piazzati nelle prime sette posizioni nella gara principale, inoltre Miller è risultato il più veloce nella giornata di venerdì ed ha chiuso quinto in qualifica, dimostrando che la RC16 è già in una posizione migliore rispetto a quanto si pensasse inizialmente.

Quanto sia vicina ai migliori della classe lo si capirà solo dopo le prossime gare, dato che in Portogallo tutti hanno potuto usufruire dei dati raccolti in due giornate di test pre-campionato.

Ma Miller è convinto che tutto il lavoro svolto dalla KTM per affinare la messa a punto della RC16 in Portogallo darà i suoi frutti nei prossimi appuntamenti.

"Credo che i passi avanti che abbiamo fatto in termini di elettronica, strategia e cose del genere, saranno utili. Il nostro piano per questo Gran Premio era di non ribaltare più la moto", ha aggiunto Miller.

"Il nostro lavoro principale per questo Gran Premio è stato quello di giocare con le regolazioni, trovare un set-up decente per la moto e poi lavorare sulla mia guida".

"E credo che siamo riusciti a farlo. Incrocio le dita, non lo sapremo finché non ci arriveremo, ma credo davvero che il modo in cui abbiamo messo a punto l'elettronica e quello in cui lavora il telaio, possiamo farlo funzionare anche nelle prossime gare", ha concluso.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images