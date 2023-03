MotoGP | RNF chiede penalità più severe dopo il caso Marquez

Carica lettore audio

La penalità inflitta a Marc Marquez in seguito all'incidente con Jorge Martin e Miguel Oliveira domenica scorsa a Portimao ha fatto discutere parecchio e sembra destinata a continuare a farlo.

Il pilota della Honda è stato punito con una doppia long lap penalty, ma il primo timore emerso nei giorni scorsi era che non avrebbe mai scontato questa penalità. Il collegio dei commissari FIM aveva infatti scritto nel provvedimento che l'otto volte iridato avrebbe dovuto pagare in occasione del Gran Premio d'Argentina di questo fine settimana, quando però non sarà della partita.

Nell'incidente, infatti, si è procurato una frattura alla mano destra, per la quale è già stato operato, che gli impedirà di scendere in pista a Termas de Rio Hondo. Stamani poi è arrivato il chiarimento del collegio dei commissari, che ha spiegato che in realtà Marquez sconterà regolarmente la penalità, in occasione della prima gara in cui tornerà a correre.

Poco dopo, sulla vicenda però si è inserito anche il Team RNF, che in Argentina dovrà fare a meno di Oliveira: in un primo momento sembrava che il portoghese se la fosse cavata solo con una forte contusione alla gamba destra, ma gli esami più approfonditi hanno evidenziato una lesione ai tendini dei rotatori esterni, che richiederà un periodo di riposo e quindi la rinuncia a Termas de Rio Hondo.

Incidente tra Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing, e Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Per questo la squadra di Razlan Razali ha contestato l'entità della penalità, invocando una maggior severità da parte di commissari. Di seguito, vi riportiamo integralmente il comunicato diffuso dal team:

"Il team CryptoDATA RNF MotoGP, in seguito al recente incidente dovuto alla guida spericolata ed irresponsabile di Marc Marquez contro Miguel Olivera, sta spingendo per ottenere sanzioni più dure e severe da parte dei commissari sportivi della FIM".

"Le gare della MotoGP, che siano Sprint o gare principali, sono ad alta velocità e ad alta intensità, dove ogni pilota vuole vincere a tutti i costi. Tuttavia, un comportamento così aggressivo può spesso portare a conseguenze disastrose, non solo per i piloti stessi ma anche per i loro rivali".

"L'incidente avvenuto di recente tra Marc Marquez e Miguel Olivera dovrebbe servire da campanello d'allarme per i piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3. È quindi imperativo ricordare loro la severità della punizione per qualsiasi tipo di guida spericolata e irresponsabile".

"Il team CryptoDATA RNF MotoGP condanna questo comportamento e chiede con forza sanzioni più severe per scoraggiare i futuri trasgressori, compresi i piloti del team. Esortiamo i commissari sportivi della FIM a prendere provvedimenti rapidi e decisi contro queste manovre spericolate, dando l'esempio ai piloti più giovani della Moto3 e della Moto2".

"Crediamo che la sicurezza sia la priorità assoluta in qualsiasi sport e la MotoGP deve intraprendere le azioni necessarie per garantire la sicurezza di tutti i suoi piloti. Siamo ansiosi di sostenere i commissari sportivi della FIM nei loro continui sforzi per sviluppare un ambiente di gara più sicuro e responsabile".

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images