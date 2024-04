F1 | Sargeant contesta: "Nessuno mi ha detto di restituire la posizione"

Poco prima della metà del Gran Premio della Cina, durante la neutralizzazione necessaria a rimuovere la Sauber di Valtteri Bottas, rimasta ferma per un problema tecnico, Logan Sargeant stava percorrendo il rettilineo di partenza del tracciato di Shanghai e proprio in quel momento la Haas di Nico Hulkenberg stava tornando in pista dopo aver completato il pit stop.

I due sono arrivati quasi in simultanea alla linea della Safety Car che determina chi ha diritto di posizione. Il problema è che, avendo più slancio del tedesco, il pilota della Williams ha avuto la sensazione di esserci transitato per primo, quindi si è messo davanti alla Haas.

Tuttavia, era stato Hulkenberg a transitare per primo sulla linea e quindi alla fine della corsa a Sargeant è stata inflitta una penalità di 10 secondi. Il pilota statunitense però si è lamentato del fatto che sia dalla FIA che dal muretto della squadra di Grove non gli era arrivata nessuna indicazione della necessità di cedere la posizione al rivale.

"Per quanto mi riguarda, pensavo di essere davanti. Non pensavo nemmeno che fossimo vicini, quindi per me non c'era da discutere. Quindi vedere la penalità alla fine della gara è stato un po' strano. Non so se la FIA potesse darci una qualche sorta di feedback".

"Eravamo in regime di Safety Car da tempo, non so perché non mi abbiano detto di restituire la posizione. Ovviamente l'avrei fatto se me l'avessero detto, ma dal mio punto di vista pensavo di essere davanti, anche perché quando due macchine sono così distanti tra loro (lateralmente) è difficile capire queste cose".

La penalità lo ha fatto arretrare al 17° posto nella classifica finale della gara di Shanghai, in un weekend nel quale comunque ha fatto fatica a tirare fuori il massimo delle prestazioni dalla sua Williams.