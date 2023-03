MotoGP | Bastianini: l'operazione alla scapola non è necessaria

Carica lettore audio

Arrivano buone notizie in casa Ducati Corse. Enea Bastianini non sarà costretto a sottoporsi a intervento chirurgico per sistemare la scapola destra infortunata nell'incidente avvenuto nel corso della prima Sprint Race della storia della MotoGP, quella di Portimao.

Il romagnolo è stato sottoposto a un controllo medico a Forlì, presso il dottor Giuseppe Porcellini, uno dei maggiori luminari per ciò che riguarda l'ortopedia, in particolar modo della zona degli arti superiori.

Questo controllo ha confermato che "Bestia" non dovrà ricorrere alla chirurgia per recuperare dall'infortunio. L'ufficialità è stata data dalla Ducati tramite un breve comunicato stampa diffuso nel pomeriggio di oggi.

"Enea Bastianini si è sottoposto a un controllo medico a Forlì, in Italia. Il dottor Porcellini ha confermato che non sarà necessario intervenire chirurgicamente sulla spalla destra del pilota".

Il neo pilota del team Ducati Corse ha davanti a sé qualche giorno in cui dovrà mantenere l'arto immobile, per poi iniziare la riabilitazione all'inizio della prossima settimana. E' confermato, inoltre, che l'obiettivo della Ducati e del pilota stesso sia quello di tornare in sella alla Desmosedici GP23 dal Gran Premio delle Americhe, che si terrà ad Austin dal 14 al 16 aprile.

"Enea deve mantenere la spalla immobilizzata per un certo periodo, per poi iniziare la sua riabilitazione a partire da lunedì, con il preciso intento di tornare a correre al Gran Premio delle Americhe previsto ad Austin".

Come detto in precedenza, Bastianini si è procurato la frattura della scapola destra in seguito a una caduta alla curva 5 durante il secondo giro della Gara Sprint del Gran Premio di Portimao. Enea, mentre era in piena lotta con il compagno di marca Luca Marini, è caduto dopo un contatto (è caduto anche il pilota del team Mooney VR46), riportando una frattura. Questo lo ha costretto a non prendere parte al Gran Premio del Portogallo e, purtroppo, lo terrà fuori anche al Gran Premio d'Argentina previsto per questo fine settimana.

