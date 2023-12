MotoGP | Dorna, IRTA e RNF trovano un accordo amichevole

CryptoDATA ha raggiunto con successo gli obiettivi prefissati, garantendo che il team RNF fosse in grado di affrontare alcuni momenti complicati. Dorna, IRTA e RNF sono riuscite a risolvere amichevolmente le diversità emerse nella seconda parte della stagione 2023.

Il team RNF non prenderà parte alla stagione 2024 di MotoGP; Dorna e IRTA augurano un grosso in bocca al lupo a RNF e CryptoDATA per le loro avventure commerciali. Il Campionato riconosce la capacità tecnologica e di innovazione di CryptoDATA, con l'auspicio di proseguire la collaborazione anche in futuro e creando delle sinergie tra le nostre realtà.

"Aprezziamo l'impegno profuso da CryptoDATA in MotoGP. Nel corso della nostra collaborazione CryptoDATA ha avuto un impatto in MotoGP su diversi fronti. Oltre a essere il Title Sponsor del GP d'Austria, CryptoDATA è divenuto il maggior azionista di RNF e l'ha aiutata a superare dei momenti difficili in breve tempo", ha detto Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna.

"L'obiettivo di CryptoDATA non ha mai riguardato l'ingresso nella parte sportiva di RNF dato che non è il nostro campo di attività. Tuttavia abbiamo visto la possibilità di un maggior impegno nel motorsport e abbiamo deciso di aiutare il team RNF a superare la sua situazione. È stato un gran percorso e ringraziamo per la collaborazione avuta da tutta la comunità del paddock. Al momento CryptoDATA ha raggiunto gli obiettivi fissati in termini di business e marketing in MotoGP e ci concentreremo nel nostro principale campo e interesse nell'industria tecnologica. Continueremo a seguire la MotoGP e collaboreremo nel miglior modo possibile con il Campionato", ha aggiunto Bogdan Maruntis, Co-Fondatore di CryptoDATA ed Head of Global Strategy.