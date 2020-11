MotoGP, Portimao, Libere 1: Oliveira al top, Savadori quarto!

Hanno avuto ben 70 minuti a disposizione i piloti della classe MotoGP per la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, con 25 minuti extra concessi per prendere le misure al tracciato di Portimao anche a quelli che per il momento l'avevano scoperto solo con delle moto stradali.

Alla fine a mettere tutti in fila è stato il padrone di casa Miguel Oliveira, che proprio all'ultimo giro ha piazzato la sua KTM davanti a tutti in 1'40"122. Il portoghese ha beffato a tempo scaduto la Yamaha di Maverick Vinales, saltando davanti allo spagnolo di appena 40 millesimi.

In casa Aprilia sembrano aver sfruttato alla grande le concessioni, che nel test di ottobre le hanno permesso di schierare anche Aleix Espargaro, perché lo spagnolo si è arrampicato fino al terzo posto, a soli 114 millesimi.

Ma la grande sorpresa di questa FP1 è il quarto tempo dell'altra RS-GP di Lorenzo Savadori, anche lui in pista nel test di ottobre. Una prestazione che però potrebbe valere una candidatura nella lista dei piloti che la Casa di Noale sta valutando per la prossima stagione.

A completare la top 5 troviamo l'altra KTM di Pol Espargaro, ma qui i distacchi iniziano ad incrementarsi, perché lo spagnolo è a mezzo secondo dall'altra RC16 di Oliveira, tallonato a pochi millesimi da Cal Crutchlow, arrivato all'ultima gara della sua avventura in MotoGP con la Honda del Team LCR.

Settimo tempo per la Suzuki del campione del mondo Joan Mir, che si ritrova distante di sette decimi dalla vetta e tallonato a soli 21 millesimi dalla Yamaha Petronas di Fabio Quartararo. Il quadro dei dieci che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2 si completa poi con le due Honda di Takaaki Nakagami e di Stefan Bradl.

Questo vuol dire che al momento, ad eccezione di Savadori, tutti gli altri piloti di casa nostra sarebbero costretti a passare dalla Q1. Va detto però che il tempo per migliorare non manca, visto che anche la FP2 sarà di 70 minuti e che con il passare dei turni la pista finirà per gommarsi, permettendo di sfruttare anche le mescole di gomma più morbida.

Parlando dei nostri, Andrea Dovizioso è solo 12esimo, alle spalle della Suzuki di Alex Rins. E bisogna dire che le Ducati non hanno avuto un grande avvio sul saliscendi portoghese, perché il terzetto composto da Jack Miller, Pecco Bagnaia e Danilo Petrucci occupa le posizioni comprese tra la 16esima e la 18esima, anche se all'australiano è stato cancellato un crono che lo avrebbe addirittura proiettato in vetta. Tuttavia, al momento le Rosse sono tutte fuori dalla Q2.

Non è stata una sessione particolarmente brillante neppure per Franco Morbidelli, che non è riuscito a fare meglio del 13esimo ad 1" dopo la bellissima vittoria di domenica scorsa a Valencia. Sicuramente, però, se la passa peggio Valentino Rossi: il "Dottore" è addirittura 18esimo, con un ritardo di ben 1"8 dalla vetta, con alle sue spalle i soli Brad Binder, Tito Rabat ed il rientrante Mika Kallio, chiamato dal team Tech 3 a sostituire Iker Lecuona, risultato positivo al COVID-19.