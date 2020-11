Bradl rinnova con Honda come tester e pilota di riserva

Stefan Bradl, che la prossima settimana compirà 31 anni, continuerà per un altro anno come collaudatore e pilota di riserva in Honda, dopo aver rinnovato il contratto con HRC per il 2021, come confermato da Alberto Puig.

Il tedesco è alla sua terza stagione con Honda, sempre nel ruolo di tester e pilota di riserva e, soprattutto nel 2020, è stato grande protagonista sia al momento di svolgere i test sia al momento di scendere in pista. Ha infatti disputato 11 gran premi in sostituzione dell'infortunato Marc Marquez, ben di più rispetto a quante ne ha fatte nei suoi primi anni: cinque gare nel 2018 e quattro nel 2019, sempre per sostituire un pilota infortunato.

Il rinnovo del pilota di Augsburg, che quest'anno ha conquistato la sua unica top 10 a Le Mans con un ottava posizione, afferma di nuovo la fiducia che Honda ha riposto su di lui anche di fronte alla possibilità di un'assenza prolungata di Marc Marquez. Con questo rinnovo, il mercato dei collaudatori MotoGP continua ad essere in piena effervescenza. La scorsa settimana, Yamaha ha annunciato l'ingaggio di Cal Crutchlow con questo ruolo e questo ha implicato la perdita del posto per Jorge Lorenzo. Lo spagnolo sembra invece vicino ad Aprilia, che però al momento conta su Lorenzo Savadori.

Con Michele Pirro e Sylvain Guintoli come collaudatori fissi in Ducati e Suzuki rispettivamente, la granda incognita da risolvere è il futuro di Dani Pedrosa, che dopo due stagioni come collaudatore KTM ancora non ha rinnovato per il 2021.