MotoGP | Futuro Oliveira: Gresini, RNF o... Tech3?

Carica lettore audio

Il mercato di MotoGP in vista della prossima stagione è in pieno fermento e nelle prossime settimane dovrebbe subire un'accelerazione. Miguel Oliveira è senza dubbio uno dei piloti al centro delle trattative.

Il pilota portoghese, ora in forza alla KTM, sarà uno dei tasselli principali che sbloccheranno la maggior parte delle trattative in corso. Le uniche operazioni che hanno vita a sé sono legate al team ufficiale Ducati e a quelli clienti della Casa di Borgo Panigale, ma anche l'approdo di Joan Mir in Honda HRC. Tutte le altre, invece, hanno risvolti che si collegano al futuro di Miguel.

Sino allo scorso fine settimana sembrava fosse tutto pronto per l'approdo di Oliveira nel team Gresini per prendere il posto di Enea Bastianini. L'italiano, infatti, dal 2023 non correrà più con il team romagnolo: o si trasferirà nel team Pramac, oppure sarà il nuovo compagno di squadra di Francesco Bagnaia in quello ufficiale.

Tuttavia, a distanza di pochi giorni, non è chiaro quale moto potrà avere Oliveira nel team Gresini. Il portoghese, infatti, potrebbe avere lo stesso trattamento avuto dal romagnolo nel corso di questa stagione. Inoltre i 250mila euro che percepisce Enea Bastianini attualmente sono pagati da Ducati, mentre Oliveira dovrebbe percepire l'intero stipendio dal team, considerando l'assenza di contratto con la Casa madre.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: Dorna

La seconda opzione per Oliveira è quella legata al team Yamaha RNF. La mancanza di risultati da parte della coppia formata da Andrea Dovizioso e Darryn Binder ha portato Razlan Razali a promuovere un rinnovamento della line up piloti completa. Con il passaggio da Yamaha ad Aprilia come fornitore di moto, la struttura malese risparmierà circa 3 milioni di euro. Questo permetterà a Razali di offrire a Oliveira mezzo milione di euro.

Con queste due strade chiaramente segnate, negli ultimi giorni ha preso vita la terza via che, in realtà, sembrava in stallo: accettare la proposta di KTM e tornare nel team Tech3, la squadra con cui ha conquistato due delle sue quattro vittorie in MotoGP e che inizialmente aveva rifiutato perché si sentiva sottovalutato dai dirigenti di Mattighofen.

Sebbene all'inizio avesse preso molto male questa opzione, Oliveira si sente a proprio agio in sella alla RC16. Una sensazione confermata dalle statistiche: è il pilota che ha vinto più gare con questa moto. Oltre a conoscere bene il prototipo, la parte economica dell'accordo è quasi doppia rispetto a quella che percepirebbe in RNF e si attesta vicino al milione di euro, bonus per i risultati a parte.

Raul Fernandez, KTM Tech3 Photo by: Dorna

"Sono solo voci", ha dichiarato Oliveira lo scorso sabato, interpellato sulla possibilità di annullare il percorso seguito nel 2021, quando lasciò il team di Hervé Poncharal per essere promosso nel team ufficiale KTM. Il problema del ritorno in Tech3 sta fondamentalmente nel capire come fare marcia indietro dopo aver pubblicamente scartato quell'alternativa, che considerava quasi offensiva.

In precedenza, Oliveira era entrato in trattativa anche con il team LCR Honda, che però nei giorni scorsi ha lavorato per rendere possibile l'ingaggio di Alex Rins. Lo stesso pilota catalano ha anche le porte aperte nel team RNF Aprilia. Nel caso in cui si tirasse indietro e rimanesse nella famiglia KTM, sembra sempre più chiaro che il suo vicino di box sarà Pol Espargaro. Il nativo di Granollers tornerebbe in sella al prototipo con cui ha ottenuto i migliori risultati sino a ora nella massima serie del Motomondiale: 5 podi e 2 pole position.

Se lo spagnolo il portoghese dovessero accettare di andare entrambi in Tech3, Raul Fernandez e Remy Gardner, i due rookie promossi dalla Moto2 in questa stagione, rimarrebbero fuori e sarebbero alla mercé di ciò che KTM sceglierà di fare con loro.