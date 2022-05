MotoGP | Espargaro: "Ho fatto un giro praticamente perfetto!"

Carica lettore audio

A Jerez de la Frontera, grazie a un nuovo podio, Aprilia ha perso le concessioni per la prossima stagione e a Le Mans Aleix Espargaro si sta confermando sempre di più uno dei piloti di testa. Lo spagnolo ha conquistato in qualifica la terza prima fila consecutiva con un ottimo terzo posto agguantato nel finale. Il portacolori della Casa di Noale si è piegato solamente al duo ufficiale Ducati, che ha monopolizzato le prime due posizioni.

Terzo a soli 159 millesimi dal tempo record di Bagnaia, Aleix Espargaro può ora sognare in grande puntando a un ottimo risultato anche in Francia. In casa Aprilia c’è infatti grande ottimismo, non solo per la prima fila, ma per il fatto che sia arrivata a Le Mans, una pista non particolarmente congeniale alle caratteristiche della moto e di Espargaro, che tendenzialmente preferisce tracciati con frenate meno brusche.

Anche su una pista non favorevole all’Aprilia però, ecco un’ottima qualifica che rende il pilota di Granollers decisamente soddisfatto: “Quando tutto va bene e quando tutto è lineare, anche nelle piste difficili non si va male. Sono contento perché la squadra mi ha aiutato, abbiamo lavorato abbastanza, abbiamo fatto qualche modifica all’ammortizzatore per aiutarmi a frenare la moto, perché non sono bravissimo in quello stile stop&go. Sono più rapido nelle curve dove bisogna lasciare il freno davanti e fare percorrenza, però anche qui ci siamo adattati bene”.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro è scivolato nelle FP4, essendo costretto così a utilizzare la seconda moto. Se all’inizio non era particolarmente convinto, al termine della qualifica si sorprende dei due giri messi a segno nel momento decisivo del Q2: “Dopo l’errore nelle FP4 ho distrutto la prima moto, e non ero convinto con la seconda moto. Ma i due ultimi giri sono stati impressionanti. Ho dato tutto, sono stati due giri praticamente perfetti e sono molto contento”.

La gara però sarà un’altra storia. La coppia Ducati è apparsa imbattibile in questa qualifica, ma bisognerà fare attenzione anche a Fabio Quartararo, che ha mostrato un gran passo: “In gara proverò a lottare con Bagnaia e Miller, questo momento secondo me sia Pecco sia Fabio sia io siamo quelli più forti nelle ultime gare. Ma Jack è fortissimo qui a Le Mans, lo dimostra tutti gli anni. Anche Honda va forte, non sarà facile. Ma ci aiuterà partire dalla prima fila, vediamo com’è il tempo domani, speriamo che ci sia il sole, ma siamo a Le Mans e tutto può succedere”.

Aprilia e Aleix Espargaro ora sognano in grande, ma il pilota di Granollers non vuole mettersi più pressione di quanta non inizi a ricaderne su di lui e sulla squadra. Si vive questa stagione in maniera tranquilla: “Per adesso sono tranquillo, non puoi immaginare quanto me la sto godendo a guidare questa moto quest’anno, è impressionante. Sono convinto che pian piano, se continuiamo così – e non ho alcun dubbio a riguardo – arriverà la pressione. Però secondo me è bello, la sto gestendo bene. ho un gruppo umano accanto a me veramente incredibile e questo è importante”.