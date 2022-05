MotoGP | Miller: "Pole di Bagnaia impressionante vista da dietro"

Carica lettore audio

La locomotiva è quella che traina i vagoni e compone il treno, decidendone la velocità sui binari. Ed è più o meno quello che è accaduto oggi nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Francia, sul tracciato di Le Mans, tra le Ducati di Francesco Bagnaia e Jack Miller.

Bagnaia, forte di un giro secco eccezionale, questa volta è stato lui a offrire il traino a Miller, il quale, a sua volta, è stato bravo a sfruttare il gancio del compagno di squadra per firmare il secondo tempo ad appena 69 millesimi dalla pole. Un 1-2 Ducati che fa bene al team, ma fa bene anche ai piloti stessi.

Se su Bagnaia non ci sono tanti dubbi legati alla prosecuzione del rapporto con la Casa di Borgo Panigale, la posizione di Miller è invece in bilico. Una sequenza di buoni risultati potrebbe forse convincere Dall'Igna a proseguire con lui anche per il futuro.

"Sicuramente io e Pecco abbiamo un bel rapporto", ha commentato Miller al termine delle qualifiche ai microfoni di Sky Sport. "Pecco aveva un passo speciale specialmente in qualifica qui e oggi sono riuscito ad accettare il suo aiuto. Sapevo che il suo ritmo fosse migliore del mio e avevo bisogno di qualcosa di più".

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sono riuscito a seguire i suoi riferimenti ed è andata bene, perché lui ha fatto un giro incredibile, spettacolare vedere un giro così da dietro perché alla curva 6 nonostante l'usura della gomma anteriore è fantastico averlo visto da dietro. Grande lavoro del team che ci ha permesso di ottenere il risultato di oggi. Speriamo di fare bene anche domani".

Miller aveva già denotato nel corso delle Libere 3 un miglioramento di ritmo, ma non sufficiente per poter aspirare a una prima fila. Con il meteo che per domani fa temere pioggia, dunque gara bagnata, partire davanti ha e avrà i suoi vantaggi.

"Il lavoro con Pecco ha funzionato bene. Io in realtà stamattina ero riuscito a fare un buon tempo, ma mi serviva qualcosa di più. Al secondo giro sono riuscito a restare in coda a Pecco e, come ho detto, stargli dietro in quel giro e vederlo guidare è stato davvero impressionante. Io spingevo, ma stare dietro e vedere uno che guida in quella maniera è qualcosa di impressionante".

"E' bello sentire nuovamente quanto Ducati sia presa in considerazione dopo un inizio in cui ci chiedevate quali fossero i problemi e quando saremmo tornati a lottare per le vittorie. Io avevo detto che la Ducati 2022 sarebbe arrivata e sta migliorando gara dopo gara, vedremo come andrà domani per il meteo, ma ci proveremo sicuramente", ha concluso il pilota australiano.