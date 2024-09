MotoGP | Da Red Bull arriva Kelly Brittain, nuova direttrice marketing

In MotoGP c’è aria di grandi cambiamenti e la prima grande novità è rappresentata dall’ingresso di Liberty Media, che gestirà il campionato dandogli una nuova vitalità. Ma non è solo il colosso statunitense a creare meccanismi inediti nella massima categoria delle due ruote, anche Dorna si sta rinnovando e lo fa anche attraverso figure che entrano a far parte dei vertici.

È stato annunciato, infatti, l’ingresso di una nuova responsabile marketing per la MotoGP: si tratta di Kelly Brittain, proveniente addirittura da Red Bull Technology che, a partire dal 2025, affiancherà Dan Rossomondo. “Dopo aver avviato la sua carriera nel brand marketing in realtà come Mitchells & Butlers e Samsung, è passata a Telefonica (O2) UK ed è stata poi nominata vicepresidente global brand & campaigns di DAZN. Nel 2021 è passata a Red Bull Technology come direttrice brand & communications. Ha ottenuto risultati incredibili, orientando e monetizzando la crescita dei fan”, si legge nella nota diffusa dalla MotoGP.

Kelly Brittain, nuova direttrice generale del marketing globale, esprime il proprio entusiasmo verso questa nuova avventura: “La MotoGP è, meritatamente, uno dei marchi più prestigiosi dello sport e sono entusiasta di lavorare con il team per elevare lo sport ed espandere la base dei fan a livello globale. Tutto parte dai fan: capire perché si impegnano e cosa offre loro questo sport. Il nostro obiettivo è quello di amplificare questo aspetto su scala globale per sbloccare la crescita del marchio, anche attraverso la presenza della MotoGP sui diversi media, negli spazi culturali e nelle fasce demografiche che lo sport deve ancora raggiungere”.

“Esistono già delle basi fantastiche per quanto riguarda il coinvolgimento dei fan, il CRM, i social media e le forti relazioni di lavoro con i team e i promotori. La nostra missione è costruire su queste basi e abbattere ogni barriera al coinvolgimento e alla crescita. L'ecosistema dello sport è cresciuto in modo esponenziale, con così tanti punti di accesso sia per i fan nuovi che per quelli già affermati, che si tratti di contenuti, proliferazione di canali sociali, merchandising e collaborazioni con i marchi. Lavorare per massimizzare tutto questo per la MotoGP è una prospettiva davvero entusiasmante ed è un privilegio entrare a far parte di questo team eccezionale per guidare il prossimo capitolo di crescita e successo”, prosegue Brittain.

Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna, dà il benvenuto alla nuova direttrice marketing MotoGP: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Kelly in MotoGP. Il marketing e la promozione sono la nostra area d'interesse numero uno mentre costruiamo questa nuova era per lo sport, mettendo i fan attuali e futuri al centro di tutto ciò che facciamo, e sappiamo che la creazione di questo nuovo ruolo e l'assunzione di un talento come Kelly saranno un'enorme risorsa. La MotoGP è una proprietà globale con una base di 500 milioni di fan, ma noi vogliamo di più. La diversità del nostro pubblico sarà premiata solo se costruiremo il nostro team in modo da riflettere esperienze, background e competenze diverse nella nostra missione di espandere questo incredibile sport. Kelly è una grande risorsa per noi, con una comprovata esperienza, e porta molto al tavolo. Avendo avuto modo di conoscerla durante questo processo, sappiamo che non solo apporterà eccellenza professionale ed esperienza, ma sarà anche una persona fantastica con cui lavorare mentre puntiamo a rendere la MotoGP un nome familiare ovunque”.