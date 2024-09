MotoGP | Bagnaia: "A Misano 2 partiremo con un vantaggio in più"

La MotoGP torna in pista Misano per l’ultima delle due tappe sulla pista romagnola in questa stagione. Si tratterà anche dell’ultima gara europea prima della trasferta asiatica e, davanti al proprio pubblico, Ducati vorrà concludere in bellezza questa parte di campionato nel vecchio Continente. Pecco Bagnaia, però, spera che il copione non sia lo stesso di Misano 1, dove è rimasto a secco di vittorie in entrambe le gare disputate.

Il campione del mondo in carica arrivava al primo appuntamento romagnolo ancora non al 100% fisicamente dopo la botta di Aragon, ma ora, a distanza di due settimane, torna a Misano con la forma ritrovata. Il meteo, inoltre, sarà diverso rispetto al Gran Premio di San Marino, dove le temperature erano più alte e solo la domenica la pioggia ha cambiato le carte in tavola.

Il fresco e la pista asciutta dovrebbero giocare a favore di Bagnaia, che è fiducioso di poter andar bene, forte anche dei test svolti a Misano proprio due settimane fa. Meteo e dati raccolti potrebbero essere, dunque, gli ingredienti giusti per tornare sul gradino più alto del podio nella gara di casa? “Torniamo a correre a Misano per la seconda volta quest’anno, ma rispetto a due settimane fa le condizioni saranno piuttosto diverse”, spiega Bagnaia.

“Ci saranno temperature più basse e arriviamo anche dopo una giornata di test. Rispetto a Misano 1 le mie condizioni fisiche sono migliori; quindi, partiremo con un vantaggio in più rispetto alla volta scorsa. Il GP dell’Emilia-Romagna sarà anche il primo appuntamento di una tripla: da qui in avanti la stagione assumerà un ritmo più veloce e il finale si avvicina perciò sarà ancora più importante fare bene in questa fase del Campionato”, afferma il tre volte campione del mondo alla vigilia del weekend di gara.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

I test si sono rivelati particolarmente utili anche per Enea Bastianini, che sembra aver trovato la soluzione al problema della media al posteriore che l’ha condizionato a Misano 1. L’obiettivo per questa seconda gara sulla pista di casa è, dunque, quello di regalare al proprio pubblico e regalarsi un grande risultato: “Correre sul proprio circuito di casa è sempre qualcosa di speciale e quest’anno abbiamo la fortuna di tornarci per la seconda volta”.

“Rispetto al GP di due settimane fa, questo fine settimana troveremo temperature più basse e perciò anche le condizioni della pista saranno un po’ diverse. Nel test post-gara siamo riusciti a trovare una soluzione che mi ha permesso di essere veloce anche con la gomma media posteriore, che è ciò che ci è mancato a Misano 1 per poter provare a lottare per la vittoria. Vediamo come andrà questo weekend, ma in generale sono positivo”, conclude Bastianini.