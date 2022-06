Le Mans | Hyperpole con 1-2 per Toyota, WRT, Corvette e Ferrari Sotto un bel sole al tramonto, Hartley e Kobayashi centrano la prima fila con le GR010 battendo Alpine e Glickenhaus tra le Hypercar, le Oreca di WRT brillano in LMP2 dove la Prema è quinta. LMGTE PRO dominata dalle C8.R sulle Porsche, Ferrari lontanissime, mentre in AM le 488 di AF e Kessel sono in testa.