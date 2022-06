Le Mans | Libere 4: ok Toyota e Corvette, 1-2 Porsche in GTE AM

Carica lettore audio

Toyota e Corvette proseguono la propria sinfonia anche nelle Prove Libere 4 della 24h di Le Mans, terzo appuntamento stagionale del FIA World Endurance Championship che ha visto i concorrenti apportare le ultime modifiche in vista della gara di sabato e domenica.

Con il venerdì che da tradizione è il giorno di riposo per lasciare spazio alle categorie di contorno, restano solo i 15' di Warm-Up di sabato mattina per controllare che tutto sia in ordine.

Invece i 120' appena trascorsi erano quelli finali in notturna per tutti e le GR010 Hybrid si confermano velocissime nella Classe Hypercar.

La #7 di López/Kobayashi/Conway ha completato i 13,626km del Circuit de la Sarthe in 3'28"322, tenendosi dietro la #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa - fresca di Hyperpole conquistata dal neozelandese - per 0"362.

La seconda fila virtuale dello schieramento vede le Glickenhaus 007 LMH #708 di Pla/Dumas/Derani e #709 di Westbrook/Briscoe/Mailleux ottenere il terzo e quarto tempo, ma ad oltre 2"5 dalla vetta.

Ancora quinta la Alpine A480 LMP1 #36 del Team Signatech nelle mani di Negrão/Lapierre/Vaxivière, in scia alle Glickenhaus.

La Classe LMP2 viene ancora una volta comandata dalla Oreca 07-Gibson #23 di United Autosports (Lynn/Jarvis/Pierson) in 3'32"226, precedendo per pochissimi decimi la #65 di Panis Racing (Canal/Jamin/Van Uitert) e la #28 di Jota (Aberdein/Rasmussen/Jones).

Un po' più distanti Kubica/Colombo/Delétraz con la #9 della Prema, in Top5 assieme alla #38 di Jota (Da Costa/Gonzalez/Stevens) che si tiene alle spalle la #22 di Albuquerque/Hanson/Owen (United Autosports USA).

Risale la china piazzandosi settima la #10 di Vector Sport (Muller/Cullen/Bourdais) dopo precedenti sessioni poco brillanti, completando la Top10 assieme alla #37 di Cool Racing (Ye/Taylor/Kruetten), alla #32 del Team WRT (Bortolotti/Ineichen/Vanthoor) e alla #47 di Algarve Pro Racing (Floersch/Falb/Aitken) che svetta in PRO/AM.

Nella sottocategoria, i compagni di squadra di questi ultimi - Allen/Thomas/Binder - sono secondi con la #45, mentre terzi abbiamo Rovera/Nielsen/Perrodo con la #83 di AF Corse.

In Classe LMGTE PRO altra doppietta per le Chevrolet Corvette C8.R messe a punto dalla Pratt&Miller, che continuano ad alternarsi al comando. Stavolta è toccato alla #63 di Garcia/Taylor/Catsburg portarsi al comando e rimanerci a lungo in 3'52"710, seguita a ruota dalla #64 di Milner/Tandy/Sims.

Le Porsche 911 RSR-19 della Manthey affidate a Bruni/Lietz/Makowiecki (#91) e Estre/Christensen/Vanthoor (#92) rimangono le seconde forze pagando mezzo secondo alle vetture statunitensi.

Ancora indietro le Ferrari 488 della AF Corse, con Fuoco/Molina/Rigon (#52) quinti e più rapidi di Calado/Pier Guidi/Serra (#51), mentre la Ferrari #74 della Riley Motorsport guidata da Bird/Van Gisbergen/Fraga non è scesa in pista, ancora in fase di riparazione dopo i problemi accusati nelle Libere 3.

Per concludere, in Classe LMGTE AM arriva la doppietta delle Porsche di Dempsey-Proton Racing grazie al 3'55"067 ottenuto dalla #77 di Tincknell/Ried/Priaulx, 0"198 meglio della #88 di Root/Poordad/Heylen.

Terza la Ferrari #61 della AF Corse (Abril/Prette/Grunewald) che però ha avuto un problema a 6' dalla fine bloccandosi sul rettilineo e venendo trainata ai box dal carro attrezzi.

In Top5 ci sono anche le 488 di Cassidy/Castellacci/Flohr (#54 AF Corse) e Jensen/Schandorff/Kimura (#57 Kessel-CarGuy Racing).

Dietro a loro si piazzano le Porsche della Hardpoint-Absolute Racing (#99 Haryanto/Picariello/Rump) e GR Racing (#86 Wainwright/Barker/Pera), con dietro le due Ferrari di Iron Lynx, segnalando che la #80 ha cambiato il motore.

