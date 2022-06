Le Mans | Libere 3: Toyota e Corvette si confermano al vertice

Carica lettore audio

Le Toyota e la Corvette si confermano le più veloci al termine delle Prove Libere 3 della 24h di Le Mans, terzo appuntamento stagionale del FIA World Endurance Championship, svoltesi ancora sotto il cielo nuvoloso, ma senza pioggia a disturbare le operazioni.

In compenso, sul Circuit de la Sarthe non sono mancate le interruzioni e i brividi, specialmente per un paio di incidenti verificatisi nell'ultima delle 3 ore a disposizione dei protagonisti.

In precedenza le uscite di strada e gli errori erano stati appannaggio delle Oreca #32 del Team WRT e #30 del Duqueine Team, oltre alla Aston Martin #777 di D'Station Racing e la Ferrari #55 di Spirit of Race.

Una incomprensione tra le LMP2 di Sean Gelael (#31 WRT) e Philippe Cimadomo (#13 TDS Racing X Vaillante) mentre erano all'ingresso delle curve 'Porsche' dietro alla Ferrari #71 ha visto il francese piombare violentemente contro il muretto di destra, fra l'altro nel punto in cui dove non erano piazzate le barriere.

Bandiera rossa per sistemare tutto in 20', ma pochi istanti dopo la ripartenza Sébastian Page ha perso il controllo della sua Oreca #39 in uscita da 'Indianapolis' finendo rovinosamente contro il guard-rail di sinistra.

Slow Zone imposta per pulire il tracciato e levare di mezzo il relitto della 07-Gibson di Graff Racing, le prove sono riprese senza ulteriori grattacapi, per concludersi con una Slow Zone provocata da Alexander West, a muro con la Ferrari #59 di Inception Racing.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid di Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

Tra le Hypercar arriva la doppietta per le Toyota: la GR010 Hybrid #7 di López/Kobayashi/Conway chiude prima in 3'26"796, 0"319 meglio della #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa che ha dovuto anche attendere ai box per diversi minuti avendo avuto un problema tecnico che l'ha costretta a fermarsi prima in pista per un reset, raggiungendo poi lentamente i box.

A seguire ci sono le Glickenhaus 007 LMH #708 di Pla/Dumas/Derani e #709 di Westbrook/Briscoe/Mailleux staccate rispettivamente di 0"6 e 1"2.

Quinta è invece la Alpine A480 LMP1 #36 del Team Signatech, che ha ricevuto un po' più di potenza secondo il nuovo bollettino del Balance of Performance. Il prototipo francese di Negrão/Lapierre/Vaxivière accusa però un ritardo di 2"4 dalla vetta e nel finale ha avuto anche una noia che l'ha rallentata nel tratto centrale, per ritornare a passo d'uomo in pit-lane.

#23 United Autosports USA Oreca 07 - Gibson LMP2 of Alexander Lynn, Oliver Jarvis, Joshua Pierson

Alle sue spalle abbiamo le due Oreca 07-Gibson di United Autosports USA a svettare tra le LMP2. Nel finale, la #22 di Albuquerque/Hanson/Owen firma il 3'30"964 tirandosi dietro per 0"061 la #23 di Lynn/Jarvis/Pierson, beffando per questione di millesimi la Oreca #31 di WRT (Rast/Frijns/Gelael) che aveva condotto le operazioni a lungo.

Quarta la #37 di Cool Racing (Ye/Taylor/Kruetten), seguita dalla #38 di Jota (Da Costa/Gonzalez/Stevens) e dalla #41 griffata RealTeam by WRT (Habsburg/Andrade/Nato), anch'essa a risalire la china nel finale.

Bel miglioramento rispetto a ieri per la AF Corse (#83 Perrodo/Nielsen/Rovera), settima del gruppo e fra i primi 10 assoluta, ma soprattutto prima della sottocategoria PRO/AM seguita dalla rivale diretta #13 di TDS Racing X Vaillante (Cimadomo/Beche/Van Der Helme).

Completano la Top10 di Classe la #48 di Idec Sport (Lafargue/Chatin/Pilet) e la #5 del Team Penske (Cameron/Nasr/Collard), seguite dalla #28 di Jota (Aberdein/Rasmussen/Jones).

Per chiudere il discorso PRO/AM, terzo tempo siglato da Bell/Sales/Hanley con la #24 di Nielsen Racing con dietro la #3 di DKR Engineering (Horr/Glorieux/Cougnaud) e la #35 di Ultimate (JB Lahaye/M.Lahaye/Heriaux).

#52 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Pro di Miguel Molina, Antonio Fuoco, Davide Rigon

In Classe LMGTE PRO davanti troviamo la Chevrolet Corvette C8.R #64 preparata dalla Pratt&Miller per Milner/Tandy/Sims che ottiene un 3'52"307.

Segue le Porsche 911 RSR-19 #91 della Manthey con sopra Bruni/Lietz/Makowiecki a 0"4, poi a mezzo secondo ci sono la Corvette #63 del trio Garcia/Taylor/Catsburg e la Porsche #92 di Estre/Christensen/Vanthoor.

Le Ferrari 488 della AF Corse nelle mani di Fuoco/Molina/Rigon (#52) e Calado/Pier Guidi/Serra (#51) completano le prove al quinto e sesto posto, rispettivamente ad 1" e 1"9.

Molto più indietro la 488 #74 della Riley Motorsport guidata da Bird/Van Gisbergen/Fraga, fermata da alcuni problemi e con pochissimi giri all'attivo.

#46 Team Project 1 Porsche 911 RSR 19 LMGTE Am di Matteo Cairoli, Mikkel Pedersen, Nicolas Leutwiler

Infine in Classe LMGTE AM la Porsche #46 del Team Project 1 (Pedersen/Cairoli/Leutwiler) conclude con il miglior crono di 3'54"386, seguita ad un paio di decimi dalla Aston Martin Vantage #33 della TF Sport (Keating/Sorensen/Chaves).

A mezzo secondo si piazzano la Porsche #99 della Hardpoint-Absolute Racing (Haryanto/Picariello/Rump) e la Aston Martin #98 della NorthWest AMR (Thiim/Pittard/Dalla Lana).

Top5 per la Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing (Tincknell/Ried/Priaulx), poi troviamo le Ferrari #80 di Iron Lynx (Cressoni/Fisichella/Heistand) - penalizzata con un top di 5' per ripetuti track limits - e #21 di AF Corse (Mann/Vilander/Ulrich).

In Top10 ci sono anche la Porsche #88 di Dempsey-Proton Racing (Heylen/Root/Poordad) e le Ferrari #61 di AF Corse (Grunewald/Prette/Abril) e #71 di Spirit Of Race (Ragues/Aubry/Dezoteux).

A seguire, assalto alla Hyperpole dalle 20;00 alle 20;30, e infine Prove Libere 4 dalle 22;00 alle 24;00.

