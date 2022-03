Hollywood ancora alla 24h di Le Mans: nel 2022 corre Fassbender

Carica lettore audio

Ancora una volta il grande cinema di Hollywood sbarca alla 24h di Le Mans. Stavolta però non per girare film o documentari, ma per competere sul serio.

L'attore Michael Fassbender farà il suo esordio sul Circuit de la Sarthe in occasione della 90a edizione della classica endurance francese, valida come terzo round stagionale del FIA World Endurance Championship.

L'Automobile Club de l'Ouest ha pubblicato giovedì l'elenco degli iscritti per l'evento dell'11-12 giugno e fra gli invitati che completano la griglia di 62 auto appare anche la Proton Competition, squadra con la quale Fassbender milita in European Le Mans Series già da un paio d'anni.

Tra i piloti della Porsche #83 figura appunto il tedesco-irlandese come concorrente con licenza 'Bronze', che assieme a Matt Campbell e ad un altro collega ancora da scegliere darà l'assalto alla Classe LMGTE Am.

#93 Proton Competition Porsche 911 RSR - 19 LMGTE, Michael Fassbender, Felipe Laser, Oliver Hancock Photo by: Eric Le Galliot

Diciamo pure che è il regalo di compleanno anticipato (spegnerà 45 candeline il 2 aprile) e soprattutto un sogno che si avvera per il tedesco-irlandese, che già nella passata stagione aveva avuto la possibilità di girare nei test pre-gara conoscendo le insidie e il fascino del tracciato transalpino.

Passione, quella per i motori, che Fassbender coltiva ormai dal 2017, quando si cimentò in Coppa Shell del Ferrari Challenge, per poi passare nelle stagioni successive ai monomarca Porsche e arrivare alla ELMS, dove dal 2020 corre con la 911 RSR-19 in Classe GTE avendo anche centrato un podio.

Un lavoro molto diverso dall'interpretare ruoli in 300, Bastardi Senza Gloria, X-Men, Prometheus, Steve Jobs ed Alien (giusto per citare alcune pellicole che lo vedono tra i presenti); ora c'è una occasione ghiotta per aggiungere un capitolo alla mini-serie TV 'Road To Le Mans' che fra l'altro l'alfiere della squadra tedesca ha pubblicato raccontando la sua avventura nel mondo dei motori.

Patrick Dempsey, Dempsey Proton Competition Photo by: Nikolaz Godet

Come dicevamo, non è la prima volta che una stella hollywoodiana fa tappa da protagonista a Le Mans. Nell'ordine a ritroso va citato obbligatoriamente Patrick Dempsey, che fra l'altro con Proton collabora da anni nel FIA WEC dopo essere stato pilota riuscendo a salire pure sul podio.

Ma celebre fu anche il secondo posto assoluto ottenuto da Paul Newman nel 1979, quando lo statunitense condivise il volante della Porsche #70 assieme a Rolf Stommelen e Dick Barbour, quest'ultimo proprietario del team che preparò la 935.

Come non ricordare poi il bellissimo film Le 24 Ore di Le Mans con Steve McQueen, che però si limitò a girare le scene su una Porsche 917 senza poter prendere parte alla gara vera e propria, vista la manzanza di coperture assicurative. In quell'occasione furono comunque utilizzate immagini catturate durante la 24h montando telecamere su una Porsche iscritta.

#70 Dick Barbour Racing Porsche 935: Dick Barbour, Paul Newman, Rolf Stommelen Photo by: Motorsport Images

Più recentemente i giovani hanno invece potuto conoscere la 24h attraverso la storia di Le Mans '66 - La Grande Sfida, con il celebre duello Ford contro Ferrari interpretato da Matt Damon e Christian Bale nei panni rispettivamente di Carroll Shelby e Ken Miles, che portarono l'Ovale Blu al successo sconfiggendo il Cavallino Rampante di Maranello.

E così, l'edizione del 2022 potrebbe essere un'altra ghiotta opportunità di avere qualcosa di molto particolare per il grande schermo. Chissà se Fassbender e soci avranno idee originali per raccontare la loro personalissima sfida di Le Mans.