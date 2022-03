Le Mans | Hendrick vuole correre con la sua NASCAR nel 2023

Carica lettore audio

La 24h di Le Mans del prossimo anno potrebbe avere in griglia una vettura NASCAR grazie alla Hendrick Motorsports.

Nel paddock di Sebring, dove in questi giorni si svolge il primo evento del FIA World Endurance Championship e la 12h valida come secondo round dell'IMSA SportsCar Championship, la squadra statunitense ha svelato il suo ambizioso progetto.

L'idea è quella di portare alla gara francese del 2023 la nuova Chevrolet Camaro ZL1 'Next Gen' in collaborazione con la Casa americana, Goodyear ed IMSA, sfruttando l'ormai notissimo 'Garage 56', ossia quello riservato agli invitati dall'Automobile Club de l'Ouest che portano un progetto particolare e alternativo.

La Camaro verrebbe allestita per l'occasione con elementi e componenti tecnici per affrontare gli oltre 13km del Circuit de la Sarthe, rispettando ovviamente le normative FIA. Il tutto verrà svelato più avanti.

Nascar Next Gen Photo by: Grace Krenrich

"Partecipare ad uno degli eventi veramente iconici delle corse automobilistiche e rappresentare la NASCAR e la Chevrolet sulla scena mondiale è un privilegio", ha detto il proprietario Rick Hendrick, che poi ha voluto ringraziare Jim France, capo della NASCAR e ideatore dell'iniziativa.

"Merito suo per aver avuto l'idea del progetto e lo ringraziamo per aver affidato la responsabilità alla nostra organizzazione. Anche se Garage 56 è una categoria singola, siamo concorrenti e abbiamo tutte le intenzioni di portare un prodotto audace sulla pista per i fan a Le Mans".

"È un'opportunità unica che rappresenterà una sfida emozionante nei prossimi 15 mesi, ma la nostra squadra è pronta".

Jim Campbell, Vice Presidente di Chevrolet Performance e Motorsports, ha aggiunto: "La NASCAR torna a Le Mans! Chevrolet non vede l'ora di essere partner chiave con NASCAR, Hendrick Motorsports e Goodyear in questo storico impegno".

"Molti ci conoscono come il Costruttore più vincente della NASCAR, ma abbiamo anche avuto un grande successo con il nostro programma Corvette Racing a Le Mans, con otto vittorie di classe in 21 partecipazioni dal 2000. Alla Chevrolet, amiamo competere e non vediamo l'ora di iniziare questo programma".

Kyle Larson, Hendrick Motorsports, prova la Nascar Next Gen di William Byron Photo by: Charlotte Motor Speedway

Sorride anche Pierre Fillon, Presidente ACO: "Il Garage 56 è un'opportunità speciale a Le Mans, poiché questa gara è stata leader nel processo tecnologico per l'industria automobilistica nel corso della sua esistenza lunga quasi un secolo".

"Quando in ACO riceviamo una domanda per un programma Garage 56, iniziamo a parlare con i progettisti, i partner del team e i fornitori per impostare i parametri di prestazione in modo che il tutto possa avere successo per le persone coinvolte. Continueremo a lavorare con la NASCAR e con tutti i loro collaboratori mentre lavorano al progetto Garage 56 proposto per il 2023".

In passato ad usufruire dell'invito per il Garage 56 era stata la Nissan con i progetti DeltaWing e ZEOD RC, e più recentemente il team SRT 41 degli atleti disabili capitanati dal mitico Frédéric Sausset.