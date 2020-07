L'attore Michael Fassbender correrà in ELMS con il team Proton!

Dopo Patrick Dempsey, un'altra stella del cinema si appresta a entrare stabilmente nel mondo del motorsport. Stiamo parlando di Michael Fassbender, che in questa stagione correrà nelle European Le Mans Series.

Il celebre attore, che ha origini tedesche e irlandesi, difenderà i colori del team Proton Competition e correrà al volante di una Porsche 911 RSR (riconoscibile dal numero 93 sulle fiancate) che condividerà con l'esperto Richard Lietz e Felice Fernandez Laser. L'equipaggio correrà nella classe LM-GTE.

"Anche prima di iniziare a fare l'attore, ho sempre avuto il grande sogno di correre in macchina. Per me questa era una cosa ben chiara sin da quando ero ragazzino. Mio padre era un pilota e mi ha influenzato molto", ha dichiarato Fassbender.

Per l'attore, che i più giovani ricordano certamente per aver interpretato il giovane Magneto in alcuni capitoli della saga X-Men, si tratterà di un altro step verso la sua personale strada che dovrebbe poi portarlo un giorno a correre la 24 Ore di Le Mans.

Fassbender ha fatto i suoi primi passi al Porsche Driving Experience, il programma di base per gli appassionati di corse al volante di una Porsche 911 GT3 Cup. Dopo averlo completato, Fassbender è poi passato al livello successivo, ricevendo il pieno supporto da Porsche.

Fassbender ha preso parte all'intera stagione di Porsche Sports Cup Germania, pilotando una Porsche 911 GT3 Cup. Porsche ha addirittura aperto un canale sul proprio profilo YouTube per seguire la "strada verso la 24 Ore di Le Mans" che sta compiendo l'attore, in cui è possibile vedere le sue gare e la sua preparazione.

Il documentario "Road to Le Mans" sarà inoltre completato e pubblicato al termine del 2020. Intanto ricordiamo che la stagione 2020 delle ELMS sarà composta da 6 eventi, tra cui la 4 Ore di Monza che sarà svolta l'11 di ottobre.