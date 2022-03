WEC | Audi 'congela' per alcuni mesi il programma LMDh

Carica lettore audio

Audi Sport ha messo in congelatore il suo programma LMDh, annunciato ormai da oltre un anno per il rientro in azione nel FIA World Endurance Championship e per prendere parte anche alle gare dell'IMSA SportsCar Championship.

La Casa di Ingolstadt sta attraversando un momento di grandi valutazioni e cambiamenti, e per qualche mese si è deciso di accantonare il progetto del prototipo per il quale erano stati scelti Nico Müller e René Rast come primi piloti.

Per questo impegno la decisione sul telaio della macchina era ricaduta su Multimatic Motorsports, mentre il motore doveva essere il V8 Bi-Turbo.

A differenza dei 'cugini' di Porsche Motorsport, i Quattro Anelli non erano ancora stati in grado di mostrare un primo esemplare del mezzo, né di conseguenza partire con i test di sviluppo necessari all'esordio nelle competizioni nel 2023.

Audi LMDh Photo by: Audi Communications Motorsport

L'idea di entrare nel mondo della Formula 1 è sempre più ghiotta e nel Gruppo Volkswagen la strategia a questo punto è quella di differenziare il programma, lasciando a Porsche e a Lamborghini (quando ci sarà l'ok della Casa madre) il parco prototipi-endurance.

"Per ora ci prendiamo due o tre mesi di pausa per riflettere sul da farsi di questo progetto - afferma un portavoce di Audi interpellato da Motorsport.com - Useremo le risorse in maniera diversa e più appropriata al momento".

Oltre al discorso F1, ricordiamo che Audi è in pienissima attività con la sua nuova vettura elettrica della Dakar, che proprio oggi ha vinto ad Abu Dhabi il suo primo rally raid.

I cambi strategici in corso d'opera non sono una novità per la Casa tedesca, che già nel 2017 mandò a monte il programma LMP1 con la nuova R18 praticamente già fatta.