WEC | 1000 Miglia di Sebring: ecco entry list e programma

Sono 36 le macchine iscritte alla 1000 Miglia di Sebring, primo evento stagionale del FIA World Endurance Championship.

In Florida si corre tra il 16 e il 18 marzo, anche se nel fine settimana prossimo già vedremo azione in pista con i due giorni di Prologo che serviranno ai protagonisti per allenarsi e preparare la tappa d'apertura del 2022.

Rispetto alla versione della entry-list precedentemente pubblicata non ci sono grossissime novità. Chiaramente è sparita l'iscrizione in LMP2 della G-Drive Racing, che come sappiamo ha preferito rimanere sulla sua posizione pro-Russia piuttosto che firmare il documento FIA emesso a seguito dell'ignobile guerra che il paese di Vladimir Putin sta combattendo contro l'Ucraina.

Il posto del team di Roman Rusinov è stato preso dalla Algarve Pro Racing (che già collaborava con la squadra russa) schierando la Oreca 07-Gibson #45 in categoria Pro/Am per René Binder, James Allen e Steven Thomas. I primi due erano già in G-Drive, mentre lo statunitense va a sostituire Daniil Kvyat, allineatosi alle posizioni del proprio team principal.

La LMP2 resta così di 15 concorrenti in totale, 11 dei quali (Richard Mille Racing, Team Penske, Prema, Vector Sport, le due United e Jota, WRT e RealTeam by WRT, ed Inter Europol Competition) tra i principali concorrenti, e 4 in Pro/Am (Ultimate, ARC Bratislava, AF Corse e APR appunto).

Livrea del team Penske LMP2 Photo by: Team Penske

Confermate le quattro presenze delle Hypercar con le Toyota GR010 Hybrid, la Alpine A480 LMP1 del Team Signatech e la Glickenhaus 007 LMH #708.

In LMGTE Pro gli idoli locali della Corvette sono rappresentati dalla C8.R #64 gestita dalla Pratt&Miller, al rientro nella serie dopo Le Mans 2021 per incrociare le armi contro le due Ferrari di AF Corse e la coppia di Porsche della Manthey.

Infine in Classe LMGTE Am, come annunciato qualche giorno fa è saltata la trasferta della GR Racing, dunque restano 12 macchine impegnate.

Devono ancora definire ufficialmente gli equipaggi il Team Project 1, dato che la Porsche #46 per il momento vede al volante Matteo Cairoli e Mikkel Pedersen, e la NorthWest AMR, la cui Aston Martin #98 è per Paul Dalla Lana e Nicki Thiim, con David Pittard che non appare più in lista rispetto a quanto era stato annunciato alcune settimane fa.

Livrea Ferrari 488 GTE Photo by: Ferrari

Il programma

Essendo la 1000 Miglia del FIA WEC inserito nel "Super Sebring Weekend" che comprende anche la 12h dell'IMSA SportsCar Championship, le attività partono già mercoledì con le due sessioni di Prove Libere, mentre la terza è prevista al giovedì assieme alle Qualifiche, quando in Italia sarà già notte fonda.

La gara scatta invece venerdì, dato che sabato è il turno della 12h IMSA, ma vediamo negli orari italiani quali sono esattamente gli appuntamenti a partire dal Prologo, tenendo conto che ci sono 6 ore di differenza tra il Bel Paese e la città degli Stati Uniti.

SABATO 12 MARZO

Prologo (Parte 1): 15;35-18;35

Prologo (Parte 2): 20;25-23;35

DOMENICA 13 MARZO

Prologo (Parte 3): 15;50-19;20

Prologo (Parte 4): 20;50-23;50

MERCOLEDI' 16 MARZO

Prove Libere 1: 17;05-18;05

Prove Libere 2: 22;35-23;35

GIOVEDI' 17 MARZO

Prove Libere 3: 18;05-19;05

VENERDI' 18 MARZO

Qualifiche: 1;00-1;30

Gara: 18;00 (1000 Miglia - 8 Ore)

FIA WEC - 1000 MIGLIA DI SEBRING: Entry List

FIA WEC - 1000 MIGLIA DI SEBRING: Programma