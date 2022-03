WEC | Peugeot sostituirà Magnussen per il progetto Hypercar

Carica lettore audio

La Peugeot Sport sarà costretta a rimpiazzare Kevin Magnussen nella prosecuzione del progetto Hypercar del FIA World Endurance Championship.

Tornato a correre in Formula 1 con la Haas, il danese lascia così la squadra del Leone, che lo aveva ingaggiato e con cui stava portando avanti lo sviluppo della 9X8.

In Francia sembrano aver quasi 'dovuto' lasciar partire 'K-Mag' verso il circus e nella serata di mercoledì è arrivata la nota ufficiale che spiega come il tutto rimarrà nelle mani degli altri sei piloti firmati per questo programma.

A Jean-Éric Vergne, James Rossiter, Paul Di Resta, Loïc Duval, Mikkel Jensen e Gustavo Menezes il compito di fare crescere il prototipo transalpino, in attesa che venga ingaggiato un nuovo pilota.

Peugeot 9X8 Photo by: Peugeot Sport

"Prendiamo atto della decisione di Kevin Magnussen di tornare in Formula 1 e gli auguriamo il meglio. Verrà sostituito nel team", dice il comunicato di Peugeot Sport.

"Come avevamo fatto per l'iniziale formazione, oltre alle prestazioni, i nostri criteri di selezione sono basati sulla mentalità e la bravura nel lavorare in squadra, in modo da spingersi e motivarsi a vicenda, cose essenziali anche nelle gare endurance".

"Ancora una volta terremo conto delle velocità, consistenza e affidabilità. Rimaniamo concentrati su Jean-Éric, Paul, Mikkel, Loïc, Gustavo e James, e sullo sviluppo della Peugeot 9X8, con l'obiettivo di arrivare all'inizio delle competizioni in estate".

#02 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Earl Bamber, Alex Lynn, Marcus Ericsson, Kevin Magnussen Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

Un'altra squadra che si ritrova con un sedile improvvisamente libero è la Chip Ganassi Racing, con cui Magnussen doveva prendere parte per il secondo anno all'IMSA SportsCar Championship.

Il team statunitense dovrà necessariamente trovare un sostituito, visto che già la prossima settimana deve schierare la sua Cadillac DPi V.R al via della 12h di Sebring, concomitante con il Gran Premio del Bahrain di F1.