IMSA | Magnussen operato, ufficiale la rinuncia a Daytona

Ora è ufficiale: Kevin Magnussen non correrà la 24h di Daytona, evento d'apertura dell'IMSA SportsCar Championship 2023 che comincia oggi con le prime prove del fine settimana 'Roar Before the 24'.

Giovedì scorso era giunta la notizia che il danese sarebbe finito sotto i ferri per rimuovere una dolorosa cisti ad un polso, e che quindi la sua presenza in Florida sulla Porsche #53 del team MDK Motorsports era a serio rischio.

Dovendo osservare un paio di settimane di riposo assoluto, per il pilota della Haas F1 è dunque inevitabile la rinuncia all'impegno in Florida assieme a papà Jan, il team principal e pilota Mark Kvamme e Trenton Estep.

Con la stagione di Formula 1 in avvicinamento, K-Mag dovrà concentrarsi su di essa e pensare a recuperare la più ottimale condizione fisica per salire sulla monoposto americana. A sostituirlo a Daytona sarà Jason Hart per l'assalto alla Classe GTD con la 911.

MDK Motorsports Porsche 911 GT3 R: Kevin Magnussen, Jan Magnussen, Mark Kvamme Photo by: MDK Motorsports

"I medici mi hanno consigliato di non partecipare alla gara della prossima settimana. L'intervento è andato bene, ma ho bisogno di riposare il più possibile per essere in forma e in grado di tornare a lottare prima di iniziare a preparare la stagione di F1", spiega Magnussen.

"È un peccato. Non vedevo l'ora di partecipare a questa fantastica gara e di avere una nuova possibilità di correre con mio padre e con MDK Motorsports. Auguro al team un grande weekend a Daytona".

Kvamme ha aggiunto: "Siamo felici che l'intervento di Kevin sia andato bene e gli auguriamo una pronta guarigione. Come abbiamo già dichiarato, la salute dei nostri piloti e membri del team è sempre la nostra priorità numero uno".

"Siamo inoltre felici di annunciare che Kevin sarà sostituito a Daytona dal nostro pilota della Porsche Carrera Cup, Jason Hart. Abbiamo corso insieme a Le Mans l'anno scorso e sono rimasto molto colpito dalla sua lunga esperienza, dal suo talento e dalla sua dedizione al mestiere. Sarà un'altra sfida entusiasmante per MDK Motorsports".