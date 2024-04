F1 | Haas aggressiva: nuovo fondo in Cina e altre modifiche a Miami

La Haas esce allo scoperto con uno sviluppo della VF-24. La squadra americana sta puntando a capitalizzare i punti di questo avvio di campionato. Il team principal, Ayao Komatsu, temeva un avvio di stagione difficile in fondo alla griglia di partenza e, invece, la squadra di Gene Haas ha avuto un avvio positivo finendo a punti due volte in Arabia Saudita e Australia, totalizzando quattro punti che valgono il settimo posto nel mondiale Costruttori davanti a Williams, Sauber e Alpine.

Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen, forse, hanno provato una minore reattività nel giro secco rispetto allo scorso anno, ma il comportamento della vettura nel passo gara è diventato decisamente migliore, seguendo un po’ l’indirizzo che la Ferrari ha avuto con la SF-24.

Ma a differenza della Scuderia, la squadra satellite del Cavallino ha varato un piano di sviluppo più accelerato di Maranello. Le prime novità che vedremo in Cina riguardano il fondo, le brake duct posteriori e i supporti degli specchietti, mentre a Miami è previsto un secondo blocco di aggiornamenti che comprenderà delle pance di nuovo disegno.

È curioso che la Haas abbia deciso di introdurre nuove specifiche tecniche su piste con Shanghai e Miami, pur sapendo che si tratta di appuntamenti che entrambi adottano il format della Sprint Race, per cui ci sarà un solo turno di prove libere al venerdì mattina prima delle qualifiche Shoot-out.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Si tratta di un cambiamento di filosofia rispetto alla gestione di Gunther Steiner che voleva non rischiare alcuna modifica se non fosse stata prima convalidata da tutti i processi di controllo. La Haas, quindi, ha diviso il pacchetto di aggiornamenti su due gare nella consapevolezza che non avrà tempo per raccogliere i dati per dare una valutazione qualitativa delle novità.

Dettaglio tecnico del marciapiede della Haas VF-24 Foto di: Giorgio Piola

Lo staff tecnico di Andrea de Zordo va un po’ al buio, ripromettendosi di effettuare un piano di back to back a Imola, quando una delle due vetture verrà configurata nella versione lancio. Siccome nel team c’è la convinzione che lo sviluppo segua un processo che sta dando buoni risultati non si vuole perdere l’inerzia positiva, prendendo qualche rischio con delle scelte fatte al buio.

Haas VF-24: il secondo flap dello splitter anteriore Foto di: Giorgio Piola

Volendo essere maliziosi, si potrebbe dire che il giocare d’anticipo della Haas potrebbe non dispiacere a Maranello, visto che la VF-24 mantiene un DNA simile alla rossa del Cavallino e, magari, alcune soluzioni che saranno anticipate sulla Haas, potrebbero apparire sulla SF-24 in maniera più spinta ed esasperata.

L’atto di coraggio dovrebbe pagare perché la Haas anticipa nuove soluzioni prima di molta concorrenza che anima la seconda parte dello schieramento. E la crescita delle prestazioni si gioca proprio con il ritmo degli sviluppi…