IMSA | Priaulx è la sorpresa nella zampata da Pole di 'Rexy'

La prima zampata del 2024 di 'Rexy' arriva nelle Qualifiche della 24h di Daytona, con la Porsche a conquistare la Pole Position in Classe GTD PRO.

Una prestazione super non solo della 911-992 #77 preparata da AO Racing, ma anche di Sebastian Priaulx, giovane figlio d'arte che ha condotto l'auto-tirannosauro in prima posizione con l'ottimo crono di 1'44"382, svettando in una classifica davvero cortissima tra tutte le GT3.

La festa in casa Porsche è stata completata dal bel secondo posto ottenuto in Classe GTD da parte di Klaus Bachler con la vettura #86 di MDK Motorsports, beffato per un soffio da Parker Thompson che con la Lexus scatterà al suo fianco al via.

Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images #77 AO Racing Porsche 911 GT3 R: Sebastian Priaulx

"Non me l'aspettavo! Ho dato tutto quello che avevo e sono finito in Pole, si vede che era la mia giornata! Tutto ha funzionato alla perfezione, ora ci aspetta una lunga gara, ma ogni uscita in pista è importante!" dice Priaulx, che condividerà il volante di 'Rexy' con Laurin Heinrich e Michael Christensen.

“Ovviamente con una gara del genere davanti, la Qualifica non conta molto, ma abbiamo una buona vettura e siamo sempe più fiduciosi, per cui terrò alta la concentrazione".

"Non dobbiamo lasciare che la posizione in griglia ci distragga dalla grande sfida del prossimo fine settimana. Tuttavia, è sempre bello quando la si può affrontare con buone sensazioni e sull'onda dell'entusiasmo!"

Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images #86 MDK Motorsports Porsche 911 GT3 R: Kerong Li, Anders Fjordbach, Larry ten Voorde, Klaus Bachler

Bachler, che avrà come colleghi Kerong Li, Anders Fjordbach e Larry Ten Voorde, aggiunge: "È stata una qualifica fantastica e ringrazio il team: è la prima volta che lavoro con loro. Ora possiamo continuare a prepararci con concentrazione per la gara".

"Anche se in lista ci sono ancora alcune cose da fare, il secondo posto in qualifica dimostra che la nostra Porsche è già veloce, almeno a basse temperature".

"Ora dobbiamo assicurarci che continui a esserlo anche con il maggior caldo previsto per il prossimo fine settimana. Sarà una gara lunga, con molte sfide e tanta strategia. Puntiamo a lottare per la vittoria di classe".