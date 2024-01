IMSA | Daytona, BMW punta sulla gara e spera in più affidabilità

La 24h di Daytona rappresenta un bel banco di prova per le BMW LMDh, che 12 mesi fa si presentarono all'esordio nella prima gara dell'IMSA SportsCar Championship accusando diversi problemi di gioventù rispetto alle rivali.

Le M Hybrid V8 ufficiali preparate dal Team RLL nella settimana di test Roar hanno mostrato buone prestazioni, lavorando soprattutto in ottica gara più che sulle prestazioni assolute da Qualifica.

Qui abbiamo visto Connor De Phillippi portare al 4° posto della Classe GTP la sua vettura #25 a poco più di 0"3 dalla vetta, mentre Jesse Krohn ha concluso solamente 8° con la #24 e con un po' di rabbia per un risultato che non lo soddisfa.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #25 BMW M Team RLL BMW M Hybrid V8: Connor De Phillippi, Nick Yelloly, Maxime Martin, Rene Rast

"Nelle qualifiche abbiamo avuto la migliore vettura dell'intero weekend. Siamo soddisfatti di aver fatto un buon passo nella giusta direzione. C'è ancora qualche ottimizzazione da fare qua e là, ma sono felice per il team per il risultato significativamente migliore rispetto all'anno scorso", commenta De Phillippi.

"Stiamo lentamente ma chiaramente raggiungendo il livello necessario per colmare il divario dai rivali, la gara è lunga e possono succedere molte cose. Siamo pronti".

Krohn invece è un po' più scuro in volto: "Non era questo il posto in cui volevo concludere la sessione, non sono riuscito a fare un giro veloce dopo che nelle prove ci siamo concentrati sul passo gara e non sulle qualifiche".

"Ovviamente sarebbe stato meglio partire più avanti, ma per la gara abbiamo sicuramente una macchina migliore di quanto la posizione di partenza lasci intendere. Penso che siamo molto ben preparati".

Photo by: Art Fleischmann #24 BMW M Team RLL BMW M Hybrid V8: Jesse Krohn, Philipp Eng, Augusto Farfus, Dries Vanthoor

Quel che conta, però, è che nelle 24 Ore che si svolgeranno tra sabato e domenica le BMW possano giocarsela contro le rivali senza accusare problemi che possano tagliare le gambe anzitempo, come visto nel 2023.

"Siamo arrivati alla Daytona dello scorso anno avendo appena finito di dare vita al programma BMW M Hybrid V8 nell'ultimo trimestre del 2022", sottolinea Bobby Rahal, Team Principal di RLL.

"Sebbene sia stato generalmente soddisfatto delle nostre prestazioni, ricordando che una delle vetture era nel giro di testa fino alla 22a ora, quest'anno ci siamo presentati meglio preparati. Se ciò si traduce in una maggiore affidabilità, possiamo aspettarci un'ottima 24h".