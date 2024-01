IMSA | Acura: le ARX-06 vanno... ma non più di così?

Le Qualifiche che hanno concluso la prima settimana di attività in vista della 24h di Daytona hanno visto le Acura soffrire maggiormente rispetto alle rivali della Classe GTP.

Dopo il successo della passata edizione, le ARX-06 LMDh si sono presentate in pista gestite dalla WTR Andretti e con l'intenzione di provare a ripetere il successo della passata stagione ottenuto dal mezzo del team MSR, non più presente in IMSA SportsCar Championship.

Il peso maggiore imposto dal Balance of Performance si è sentito sui prototipi del marchio giappo-americano, il che ha visto Louis Delétraz terminare al quinto posto con la #40, davanti alla gemella #10 di Filipe Albuquerque.

In casa WTR Andretti ci sono sensazioni contrastanti perché da un lato la consapevolezza di avere un'auto a posto sotto tutti i punti di vista è il contraltare di una situazione dove pare difficile trovare qualcosa in più per esprimersi alla pari delle altre LMDh della categoria regina.

"Ho spinto forte e la vettura sembrava buona, abbiamo però sofferto fin dalla prima sessione di test, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro con la squadra per mettere la vettura in una finestra dove potesse migliorare", ha detto Delétraz, propenso a prenderla con filosofia.

"Questo è ciò che conta, così come conta più la gara di 24h rispetto alla Qualifica. Dobbiamo essere primi al termine dell'ultimo giro, non ora".

Albuquerque lascia intendere tra le righe che in effetti le Acura hanno fatto quel che era nelle loro corde, almeno in Qualifica: "Il sesto posto è più che sufficiente, anche se stiamo ancora lottando un po' col bilanciamento della vettura, che tutto sommato è anche buono. Ma non c'è nemmeno tanto da fare in più sulla vettura".

"Ovviamente Louis ha fatto un grande lavoro e dobbiamo essere felici di quanto siamo riusciti a fare contando quel che abbiamo a disposizione. Continueremo a lavorare duramente in ottica gara".