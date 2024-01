IMSA | Porsche fiduciosa: "963 competitiva per la 24h di Daytona"

La Porsche scatterà dalla seconda fila dello schieramento per la 24h di Daytona, primo evento stagionale dell'IMSA SportsCar Championship che si terrà il prossimo fine settimana.

Felipe Nasr è stato il più rapido delle 963 iscritte all'evento piazzando terza la #7 del Team Penske ad un paio di decimi dal velocissimo poleman Pipo Derani con la Cadillac di Action Express Racing, e con Sébastien Bourdais secondo armato della V-Series.R di Chip Ganassi Racing.

Nonostante il suo compagno di squadra Nick Tandy non sia andato oltre il settimo posto nelle prove cronometrate disputate domenica in Florida, nel team ufficiale del marchio tedesco non c'è affatto preoccupazione.

Anzi, come spiegano i due concorrenti che hanno preso parte alle Qualifiche, la velocità delle 963 è stata soddisfacente e in ottica gara ci sono grandi speranze di poter combattere per il successo in Classe GTP.

Photo by: Art Fleischmann #7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Dane Cameron, Felipe Nasr, Matt Campbell, Josef Newgarden

"Il terzo posto va bene, ho ottenuto tutto quello che potevo dalla nostra macchina e la squadra ha fatto un ottimo lavoro. Sono assolutamente convinto che andremo a disputare la gara con un pacchetto forte", siega Nasr.

"Continueremo a concentrarci sulla costanza pensando alla lunga distanza nelle prossime sessioni di prove a partire da giovedì. Dobbiamo essere perfettamente preparati per essere in lotta per la vittoria il prossimo fine settimana".

Tandy aggiunge: "La Cadillac era incredibilmente forte, il che mi ha sorpreso un po'; tuttavia, vogliamo vincere la gara, non le Qualifiche. A Daytona, l'importante è essere i più veloci nella fase finale e decisiva di domenica prossima".

"Stiamo disputando una gara endurance e l'obiettivo è sempre quello di arrivare al traguardo. Le nostre auto funzionano alla perfezione, abbiamo lavorato duramente durante l'inverno e i risultati si vedono. Mi sto preparando alla settimana di gara con buone sensazioni".

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Nick Tandy, Mathieu Jaminet, Kevin Estre, Laurens Vanthoor

Anche da Porsche e Penske fanno capire che l'ottimo stato di forma delle Cadillac visto durante i test Roar meriti attenzione, ma con la consapevolezza che i mezzi per disputare una bella gara tra sabato e domenica ci siano tutti.

"Ci sarebbe piaciuto molto centrare la Pole, ma purtroppo non è andata così, dunque complimenti alla Cadillac: il loro equipaggio ha semplicemente fatto meglio", riconosce Urs Kuratle, Direttore del programma ufficiale LMDh.

"Noi non abbiamo commesso errori, tutti i team erano molto vicini e penso che siamo in una buona posizione in griglia per la gara. Dopo tutto, l'evento dura 24 ore, quindi tutto è possibile".

"Le previsioni per il weekend di gara parlano di temperature più calde, siamo pronti per questo e ci sentiamo ottimisti per l'apertura della stagione".

Jonathan Diuguid, AD di Porsche Penske Motorsport, gli fa eco: "I piloti delle nostre due 963 hanno fatto un ottimo lavoro, così come l'intero equipaggio, dato che Felipe ha firmato il terzo tempo".

"Anche se la vettura gemella è solo settima sulla griglia, sono fiducioso che siamo riusciti a ottenere una buona posizione di partenza. I piloti sono molto soddisfatti della gestione della macchina in assetto da gara, quindi sono fiducioso per la 24 ore".

Photo by: Art Fleischmann #85 JDC-Miller MotorSports Porsche 963: Tijmen van der Helm, Richard Westbrook, Phil Hanson, Ben Keating

Sul fronte delle Porsche private, l'unica 963 scesa in pista in Qualifica è stata quella #85 della JDC-Miller Motorsports nelle mani di Tijmen Van Der Helm, dato che la #5 della Proton Competition è rimasta ai box dopo l'incidente di cui era stata sfortunata protagonista durante la breve Sessione 6 di test con Neel Jani al volante, riportando comunque danni alla carrozzeria riparabili senza patemi.

"Siamo più vicini agli altri team rispetto all'anno scorso, quindi abbiamo compiuto progressi, anche se abbiamo ancora molta strada da fare - evidenzia Van Der Helm, nono nell'ordine - Oggi erano le qualifiche per una gara di durata. Siamo di fronte a un evento di 24 ore, quindi la posizione in griglia non ha molta importanza".

"L'importante è tenere il passo degli altri, è questo che rende la gara emozionante e bella. Se arriviamo alla bandiera a scacchi senza incidenti, dovremmo essere in grado di ottenere qualcosa di buono".