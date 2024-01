IMSA | Ecco programma e orari TV della 24h di Daytona

Terminata la prima settimana di attività in pista, entriamo ora nel vivo della 24h di Daytona, che il prossimo weekend aprirà ufficialmente come da tradizione la nuova stagione dell'IMSA SportsCar Championship.

Dai test Roar Before the 24 sono emersi i primi risultati di rilievo, con le Pole Position andate alla Cadillac di Action Express Racing con un super Pipo Derani per quanto riguarda la Classe GTP, alla United Autosports in LMP2 per mano del sempreverde Ben Keating, mentre in Classe GTD PRO è la Porsche-'Rexy' della AO Racing a piazzare la zampata con Sebastian Priaulx, imitato da Parker Thompson in GTD con la Lexus di Vasser Sullivan Racing.

In Florida si tornerà a girare da giovedì per altre quattro sessioni di Prove Libere a vari orari che serviranno a preparare le ultimissime cose in vista della gara che scatterà sabato quando in Italia saranno le ore 19;40.

Tutte le sessioni verranno trasmesse in diretta audio su IMSA Radio, mentre per le immagini bisognerà aspettare la bandiera verde che darà ufficialmente inizio alla corsa e alla annata 2024 della serie a Stelle e Strisce, disponibili su IMSA TV in streaming mondiale, più Peacock, NBC e U.S.A. negli Stati Uniti.

Considerando le 6 ore di fuso che ci separano da Daytona, vediamo quali sono gli orari delle attività in pista previsti dal programma pubblicato dall'IMSA per la manifestazione.

Photo by: Art Fleischmann #65 Ford Multimatic Motorsports Ford Mustang GT3: Joey Hand, Dirk Müller, Frederic Vervisch

24h DI DAYTONA 2024 - IL PROGRAMMA

Giovedì 26 gennaio

Prove Libere 1: 16;05-17;35 (tutte le Classi)

Prove Libere 2: 20;10-21;55 (20;10-21;40 per GTD/LMP2 e 20;25-21;55 per GTD PRO/GTP)

Venerdì 27 gennaio

Prove Libere 3: 00;35-2;05 (tutte le Classi)

Prove Libere 4: 17;20-18;20 (tutte le Classi)

Sabato 28 gennaio

Gara: 19;40

IMSA - 24h di Daytona: Programma Ufficiale