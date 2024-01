IMSA | Inter Europol-PR1: Novalak infortunato, corre Fittipaldi

La Inter Europol by PR1/Mathiasen Motorsport si è vista costretta ad effettuare un cambio di formazione all'ultimo secondo in vista della 24h di Daytona, primo evento stagionale dell'IMSA SportsCar Championship che si terrà a partire da sabato.

Clément Novalak ha infatti subìto un infortunio ad una gamba e all'anca in occasione di un incidente avvenuto in corsia box durante le Prove Libere 4 disputate venerdì in tarda mattina in Florida.

Senza specificare le dinamiche dell'accaduto, la squadra polacco-americana ha però ammesso che il 23enne di Avignone, dopo le visite di rito al centro medico e più approfondite in ospedale, non è stato dichiarato idoneo a prendere parte alla gara seppur le sue condizioni non siano serie.

Al suo posto è quindi stato convocato Pietro Fittipaldi, che condividerà il volante della Oreca #52 assieme a Nick Boulle, Jakub Śmiechowski e Tom Dillmann per dare l'assalto alla Classe LMP2 scattando dalla seconda piazza in griglia.

Photo by: Divulgacao #52 Inter Europol by PR1 Mathiasen Motorsports ORECA LMP2-Gibson: Pietro Fittipaldi

"È una situazione spiacevole per il team e per Clément, che hanno fatto un ottimo lavoro di preparazione per la 24 Ore di Daytona", ha dichiarato Fittipaldi, che ha già gareggiato con Inter Europol in ELMS nel 2022.

"Ho ricevuto una telefonata dal team che mi chiedeva di partecipare all'ultimo minuto a Daytona e di arrivare quanto prima".

"Fortunatamente, ho esperienza con questa vettura e ho partecipato alla 24 Ore dello scorso anno. Non sarà un compito facile, ma non vedo l'ora di affrontare la sfida e farò il miglior lavoro possibile per la squadra".