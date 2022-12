IMSA | Kevin e Jan Magnussen a Daytona con la Porsche di MDK

Carica lettore audio

La MDK Motorsports ha confermato che prenderà parte alla stagione 2023 di Endurance Cup dell'IMSA SportsCar Championship, e che al primo round ci sarà Kevin Magnussen nell'equipaggio.

In questo fine settimana la squadra è impegnata alla 12h del Golfo dell'Intercontinental GT Challenge con una Ferrari 488 preparata in condivisione con AF Corse; il pilota della Hass F1 è nella formazione assieme a papà Jan e a Mark Kvamme.

Il tre saranno in azione anche alla 24h di Daytona, primo evento della serie americana che si terrà a fine gennaio, alla quale il trio prenderà parte a bordo di una Porsche.

La 911 GT3-R sarà schierata in Classe GTD e 'K-Mag'avrà l'onore e l'onere di condurla solo per questa uscita visti gli impegni che poi dovrà affrontare in F1. Un quarto concorrente dovrà essere annunciato più avanti.

MDK Motorsports Porsche 911 GT3 R: Kevin Magnussen, Jan Magnussen, Mark Kvamme Photo by: MDK Motorsports

“Sono davvero entusiasta di poter correre a Daytona, una gara leggendaria della quale ho fantastici ricordi quando la feci con Chip Ganassi Racing negli ultimi due anni", ha detto Magnussen, che prima di tornare in F1 aveva corso con la Cadillac DPi.

“Fare questo evento con mio padre è altrettanto stupendo, quindi, ancora una volta, non posso che ringraziare Mark Kvamme per averci chiamato".

Jan ha aggiunto: "Prima di tutto, sono felicissimo di poter correre con Kevin a Daytona, dopo aver fatto la 24h di Le Mans l'anno scorso speravamo di avere nuove opportunità per competere assieme nell'endurance".

"Ringrazio la MDK Motorsports e Mark Kvamme, siamo nuovamente fra gli iscritti di un altro fantastico evento, ma sono anche contentissimo di poter correre tutta la stagione di Endurance Cup".

"Sono passati tre anni dalla mia ultima gara in America e nel frattempo ho preso parte ad alcuni round di FIA World Endurance Championship, Porsche Carrera Cup Scandinavia, Le Mans Cup e TCR Denmark, ma gli Stati Uniti sono diventati la mia seconda casa da quando nel 1999 passai dalla F1 alle ruote coperte, quindi non vedo l'ora di tornare in IMSA”.

Kvamme, capo della MDK Motorsports, chiosa: "Jan ha vinto più volte in IMSA e la sua lunga esperienza ci aiuterà in Endurance Cup. Con Kevin che si aggiunge a noi per Daytona prima di tornare in F1, abbiamo molto più di quanto sperato come equipaggio. Sarà un anno entusiasmante per il team e ne sono contentissimo”.

