IMSA | Kevin Magnussen deve operarsi al polso, Daytona a rischio

Kevin Magnussen molto probabilmente sarà costretto a saltare la 24h di Daytona, primo evento dell'IMSA SportsCar Championship 2023 a causa di un problema fisico.

Il danese avrebbe dovuto prendere parte alla gara in Florida con la Porsche della MDK Motorsports assieme al papà Jan, più Mark Kvamme e Trenton Estep, per dare l'assalto al successo in Classe GTD con la 911 #53.

Il condizionale diventa d'obbligo perché 'KMag' rischia di dover guardare la gara del 28-29 gennaio dal divano di casa, dato che nei prossimi giorni finirà sotto i ferri per rimuovere una cisti al polso.

"Avevo dei dolori, così sono andato dal medico per farmi controllare e hanno trovato una cisti che deve essere rimossa subito per essere pronto per la stagione di F1", ha detto il pilota della Haas.

"Si tratta di un intervento innocuo, ma probabilmente dopo dovrò stare a riposo per un paio di settimane. Devo aspettare e vedere cosa dice il medico, ma è improbabile che io possa correre a Daytona".

Rischia di sfumare così la possibilità di vedere Magnussen padre e figlio di nuovo in gara assieme, dopo che i due erano stati compagni alla 24h di Le Mans del 2021 e alla 12h del Golfo del dicembre scorso.

Il programma di Daytona prevede i test Roar Before the 24 a partire dalla prossima settimana, con le Qualifiche domenica 22. Da giovedì 26 si riprende a girare con quattro sessioni di Prove Libere, mentre la partenza è prevista per le 19;40 italiane di sabato 28.

"È una situazione spiacevole per noi, ma la famiglia di MDK Motorsports sostiene pienamente Kevin - ha dichiarato il team principal e pilota Kvamme - Il programma di F1 di Kevin ha la massima priorità e prima sarà in grado di combattere, meglio sarà".

"I medici decideranno se sarà in grado di correre con noi. In caso contrario, troveremo un'altra opportunità per competere insieme".